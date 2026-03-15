"اذهبوا وصلّوا في بيوتكم".. خطيب جمعة بطرابزون يوبّخ المصلين لانشغالهم بالهواتف

شهدت منصات التواصل في تركيا تفاعلا واسعا مع مقطع فيديو لخطيب جمعة في أحد مساجد مدينة طرابزون، ظهر فيه وهو يوبخ المصلين بشدة بسبب انشغالهم بهواتفهم المحمولة أثناء خطبة الجمعة، محذرا من أن ذلك السلوك يمس بآداب المسجد وبقبول الصلاة.

في المقطع المتداول، يخاطب الإمام المصلين بنبرة غاضبة قائلا:

"نعم أيها الجماعة المسلمون الأعزاء.. لماذا جئتم إلى هنا؟ نحن هنا نقرأ الخطبة، وفي هذا الوقت المبارك، أرى هواتفكم ترن، والبعض منكم يقول: دعني أفتح بثا مباشرا ليشاهدني الناس ونحن هنا في المسجد".

وتابع بسخرية لاذعة مستخدما مثال البث المباشر لتبيان خطورة التهاون بالخطبة: "دعونا نفعل ذلك إذن، فليخرج الجميع هواتفهم، وبينما أقرأ أنا الخطبة، ليمسك كل واحد منكم هاتفه بيده ويتحدث! سأفتح أنا أيضا بثا مباشرا، ولا داعي لأن تأتوا لصلاة الجمعة بعد الآن، شاهدوني من بيوتكم عبر البث المباشر وصلوا الجمعة هناك!".

الخطيب شدد على أن القدوم إلى المسجد والإنصات للخطبة جزء من الواجبات الدينية، قائلا: "أنتم مسلمون، أليس كذلك؟ أنتم تدعون الإسلام ولكنكم لا تعرفون آدابه. المجيء إلى المسجد والاستماع للخطبة هو فرض، وعليكم أن تتعلموا هذا الفرض الخطبة فرض، وأنا أقول لكم هذا، والصلاة التي تصلونها بهذه الطريقة لا تقبل".

وأضاف محذرا: "لقد جئتم للصلاة ولكنكم لا تستمعون للخطبة.. اذهبوا واجلسوا في بيوتكم أفضل لكم!"، في تعبير يعكس درجة انزعاجه من انتشار استخدام الهواتف داخل المسجد خلال وقت الخطبة.

المشهد أثار نقاشا واسعا بين رواد المنصات الرقمية، حيث أيد كثيرون موقف الخطيب واعتبروه "صرخة لازمة" في وجه ظاهرة أصبحت تتكرر في المساجد.

أحد التعليقات المتداولة عبّر عن هذا التأييد بقول صاحبته إن "الخطيب معه حق، المسجد ليس مكان للهاتف ولا أني أتصفحه وأنا في مكان مخصص للعبادة، والصحيح عدم أخذ الهاتف إلى الجامع إلا في الضرورة".

إعلان

في المقابل، رأى بعض المعلقين أن غضب الخطيب مفهوم، لكنهم دعوا أيضا إلى تطوير أساليب الخطاب الديني لاستيعاب تحديات العصر.