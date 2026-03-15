إيران تدعو دول العالم لتجنب "توسيع" رقعة الحرب

طالبت إيران، اليوم الأحد، دول العالم بالامتناع عن "أي عمل" من شأنه أن يؤدي إلى توسيع نطاق الحرب وذلك عقب دعوة أمريكية لتأمين الحماية لمضيق هرمز الإستراتيجي، فيما دخلت الحرب الأمريكية الإسرائيلية على إيران أسبوعها الثالث.

وبات المضيق، الذي كان يمر عبره خُمس إنتاج النفط العالمي، مغلقا بالكامل تقريبا بفعل التهديدات الإيرانية.

ودعا الرئيس الأمريكي دونالد ترمب دولا أخرى لإرسال سفن حربية للمساعدة في حماية إمدادات النفط العالمية التي تمر عبر مضيق هرمز، ما يخفف الضغط على أسعار النفط ويُؤَمِّن الإمدادات للدول التي تكون اقتصاداتها أكثر عرضة للصراع.

وذكر ترمب على وجه التحديد فرنسا كشريك محتمل، بالإضافة إلى الصين واليابان والمملكة المتحدة وكوريا الجنوبية.

وقالت وزارة الخارجية الإيرانية، في بيان، إن الوزير عباس عراقجي دعا خلال مكالمة هاتفية مع نظيره الفرنسي جان نويل بارو، دول العالم إلى "الامتناع عن أي إجراء قد يؤدي إلى تصعيد النزاع وتوسيعه".

ولم تعلن أي دولة تلبية دعوة واشنطن التي ترغب في إرسال البحرية لمرافقة ناقلات النفط.

وأعلنت كوريا الجنوبية أنها "تدرس الطلب عن كثب"، فيما قالت بريطانيا إنها "تجري حاليا نقاشات مع حلفائنا وشركائنا حول مجموعة من الخيارات لضمان أمن الملاحة البحرية في المنطقة". لكن الحكومة البريطانية ترى أن الأولوية الآن هي "خفض حدة الصراع".

وقال تاكايوكي كوباياشي، مسؤول السياسات في حزب رئيسة الوزراء اليابانية ساناي تاكايتشي الحاكم، إن قواعد إرسال سفن البحرية اليابانية إلى المنطقة بموجب القوانين الحالية "شديدة الصعوبة".

تسلية ترمب

واستبعد ترمب في تصريحات الأحد إمكانية التوصل إلى اتفاق مع إيران ينهي الحرب.

وقال ترمب، في مقابلة مع شبكة إن بي سي نيوز، إنه يعتقد أن طهران حريصة على الجلوس إلى طاولة المفاوضات، لكن واشنطن ستواصل الحرب من أجل شروط أفضل، وقد تقصف مجددا أهدافا في جزيرة خارك "لمجرد التسلية".

وبعد أكثر من أسبوعين على الحرب الأمريكية الإسرائيلية على إيران، لم يخفف أي من الجانبين حدة خطابه رغم ارتفاع عدد القتلى والأضرار الاقتصادية الناجمة عن ارتفاع أسعار النفط بسبب إغلاق مضيق هرمز.

وقال ترمب لشبكة "إن بي سي نيوز"، "إيران تريد إبرام صفقة وأنا لا أريد إبرامها لأن الشروط ليست جيدة بما فيه الكفاية حتى الآن"، محذرا من أن القوات الأمريكية ستكثف ضرباتها على الساحل الإيراني شمال المضيق لتمهيد الطريق أمام استئناف إمدادات النفط.

وتعهد المرشد الأعلى الإيراني الجديد مجتبى خامنئي، في بيان مكتوب، بإبقاء مضيق هرمز مغلقا.

لكن ترمب رفض تلك التصريحات وألمح إلى أن خصمه قد لا يكون مسيطرا على الوضع أساسا قائلا "لا أعرف إن كان على قيد الحياة. حتى الآن، لم يتمكن أحد من إظهاره".

وقالت إيران، السبت، إن المرشد الأعلى الجديد "لا يعاني مشكلة" رغم عدم ظهوره علنا.

في غضون ذلك، أعلن الجيش الإسرائيلي، الأحد، عن موجة جديدة من الضربات ضد أهداف في غرب إيران، بعدما توعد الحرس الثوري الإيراني رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو قائلا "إذا كان هذا المجرم قاتل الأطفال على قيد الحياة، فسنستمر بالعمل على مطاردته وقتله".

وجددت الولايات المتحدة دعوتها لمواطنيها إلى مغادرة العراق حيث تعرضت السفارة الأمريكية وقواعد تضم وحدات عسكرية غربية لهجمات.

وقصفت القوات الأمريكية، الجمعة، جزيرة خارك الإيرانية، والتي تمر عبرها جميع صادرات النفط الإيرانية تقريبا. لكنّ كلا الجانبين أكدا أن الضربات لم تستهدف سوى الدفاعات العسكرية وأنّ البنى التحتية النفطية في الجزيرة لم تتعرّض لأذى.

وقتل أكثر من 1200 شخص جراء الضربات الأمريكية والإسرائيلية، وفق أرقام نشرتها وزارة الصحة الإيرانية.