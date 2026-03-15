إيران تدعو دول العالم لتجنب "توسيع" رقعة الحرب

ISTANBUL, TURKEY - JANUARY 30: Iranian Foreign Minister Abbas Araghchi gives a statement at the Ritz Hotel as he meets Turkey's Foreign Minister Hakan Fidan, on January 30, 2026 in Istanbul, Turkey. Protests that began in Tehran on December 28 over worsening economic conditions escalated into one of the deadliest anti-government uprisings in the history of the Islamic Republic of Iran. Iranian authorities say at least 3,117 people were killed, while human rights groups estimate the toll could reach 6,000 or more and warn it may rise once internet blackouts are lifted. U.S. President Donald Trump has sent an armada of U.S. warships toward Iran and warned Tehran that time was running out to negotiate a deal on its nuclear program. This week, The European Union agreed to list Iran's paramilitary Revolutionary Guard as a terrorist organization. (Photo by Burak Kara/Getty Images)
عراقجي دعا إلى "الامتناع عن أي إجراء قد يؤدي إلى تصعيد النزاع وتوسيعه" (غيتي)
Published On 15/3/2026

طالبت إيران، اليوم الأحد، دول العالم بالامتناع عن "أي عمل" من شأنه أن يؤدي إلى توسيع نطاق الحرب وذلك عقب دعوة أمريكية لتأمين الحماية لمضيق هرمز الإستراتيجي، فيما دخلت الحرب الأمريكية الإسرائيلية على إيران أسبوعها الثالث.

وبات المضيق، الذي كان يمر عبره خُمس إنتاج النفط العالمي، مغلقا بالكامل تقريبا بفعل التهديدات الإيرانية.

ودعا الرئيس الأمريكي دونالد ترمب دولا أخرى لإرسال سفن حربية للمساعدة في حماية إمدادات النفط العالمية التي تمر عبر مضيق هرمز، ما يخفف الضغط على أسعار النفط ويُؤَمِّن الإمدادات للدول التي تكون اقتصاداتها أكثر عرضة للصراع.

وذكر ترمب على وجه التحديد فرنسا كشريك محتمل، بالإضافة إلى الصين واليابان والمملكة المتحدة وكوريا الجنوبية.

وقالت وزارة الخارجية الإيرانية، في بيان، إن الوزير عباس عراقجي دعا خلال مكالمة هاتفية مع نظيره الفرنسي جان نويل بارو، دول العالم إلى "الامتناع عن أي إجراء قد يؤدي إلى تصعيد النزاع وتوسيعه".

ولم تعلن أي دولة تلبية دعوة واشنطن التي ترغب في إرسال البحرية لمرافقة ناقلات النفط.

وأعلنت كوريا الجنوبية أنها "تدرس الطلب عن كثب"، فيما قالت بريطانيا إنها "تجري حاليا نقاشات مع حلفائنا وشركائنا حول مجموعة من الخيارات لضمان أمن الملاحة البحرية في المنطقة". لكن الحكومة البريطانية ترى أن الأولوية الآن هي "خفض حدة الصراع".

وقال تاكايوكي كوباياشي، مسؤول السياسات في حزب رئيسة الوزراء اليابانية ساناي تاكايتشي الحاكم، إن قواعد إرسال سفن البحرية اليابانية إلى المنطقة بموجب القوانين الحالية "شديدة الصعوبة".

US President Donald Trump speaks to reporters before boarding Air Force One as he departs Joint Base Andrews in Maryland on March 13, 2026.
ترمب قال إن واشنطن ستواصل الحرب من أجل شروط أفضل في المفاوضات (الفرنسية)

تسلية ترمب

واستبعد ترمب في تصريحات الأحد إمكانية التوصل إلى اتفاق مع إيران ينهي الحرب.

وقال ترمب، في مقابلة مع شبكة إن بي سي نيوز، إنه يعتقد أن طهران حريصة على الجلوس إلى طاولة المفاوضات، لكن واشنطن ستواصل الحرب من أجل شروط أفضل، وقد تقصف مجددا أهدافا في جزيرة خارك "لمجرد التسلية".

وبعد أكثر من أسبوعين على الحرب الأمريكية الإسرائيلية على إيران، لم يخفف أي من الجانبين حدة خطابه رغم ارتفاع عدد القتلى والأضرار الاقتصادية الناجمة عن ارتفاع أسعار النفط بسبب إغلاق مضيق هرمز.

وقال ترمب لشبكة "إن بي سي نيوز"، "إيران تريد إبرام صفقة وأنا لا أريد إبرامها لأن الشروط ليست جيدة بما فيه الكفاية حتى الآن"، محذرا من أن القوات الأمريكية ستكثف ضرباتها على الساحل الإيراني شمال المضيق لتمهيد الطريق أمام استئناف إمدادات النفط.

وتعهد المرشد الأعلى الإيراني الجديد مجتبى خامنئي، في بيان مكتوب، بإبقاء مضيق هرمز مغلقا.

لكن ترمب رفض تلك التصريحات وألمح إلى أن خصمه قد لا يكون مسيطرا على الوضع أساسا قائلا "لا أعرف إن كان على قيد الحياة. حتى الآن، لم يتمكن أحد من إظهاره".

وقالت إيران، السبت، إن المرشد الأعلى الجديد "لا يعاني مشكلة" رغم عدم ظهوره علنا.

في غضون ذلك، أعلن الجيش الإسرائيلي، الأحد، عن موجة جديدة من الضربات ضد أهداف في غرب إيران، بعدما توعد الحرس الثوري الإيراني رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو قائلا "إذا كان هذا المجرم قاتل الأطفال على قيد الحياة، فسنستمر بالعمل على مطاردته وقتله".

وجددت الولايات المتحدة دعوتها لمواطنيها إلى مغادرة العراق حيث تعرضت السفارة الأمريكية وقواعد تضم وحدات عسكرية غربية لهجمات.

HOLON, ISRAEL - MARCH 13: Firefighters try to extinguish a fire at a warehouse that occurred amid a barrage of Iranian missiles on March 13, 2026 in Holon, Israel. The warehouse appeared to have been struck by parts of a projectile after its interception. Iran has continued firing waves of drones and missiles at Israel after the United States and Israel launched a joint attack on Iran early on February 28th. (Photo by Erik Marmor/Getty Images)
حريق بمستودع في حولون بإسرائيل جراء سقوط وابل من الصواريخ الإيرانية في 13 مارس 2026 (غيتي)

وقصفت القوات الأمريكية، الجمعة، جزيرة خارك الإيرانية، والتي تمر عبرها جميع صادرات النفط الإيرانية تقريبا. لكنّ كلا الجانبين أكدا أن الضربات لم تستهدف سوى الدفاعات العسكرية وأنّ البنى التحتية النفطية في الجزيرة لم تتعرّض لأذى.

وقتل أكثر من 1200 شخص جراء الضربات الأمريكية والإسرائيلية، وفق أرقام نشرتها وزارة الصحة الإيرانية.

المصدر: الجزيرة + الفرنسية

