إسرائيل تخصص 827 مليون دولار لشراء معدات عسكرية "طارئة"

أفادت تقارير إخبارية إسرائيلية، اليوم الأحد، بأن الحكومة الإسرائيلية وافقت على تخصيص 827 مليون دولار لشراء معدات عسكرية "طارئة"، وذلك بعد أكثر من أسبوعين على بدء الحرب الإسرائيلية الأمريكية على إيران.

وذكرت صحيفة "هآرتس" الإسرائيلية أن مجلس الوزراء وافق على هذه الحزمة البالغة 2.6 مليار شيكل (نحو 827 مليون دولار) خلال اجتماع عبر الهاتف مساء الجمعة، مضيفة أن هذه الأموال ستُستخدم لشراء معدات أمنية ولتلبية "الاحتياجات العاجلة".

ونشرت وسائل إعلام إسرائيلية، صباح الأحد، بينها القناة الـ12، وثيقة قدمتها وزارة المالية للوزراء جاء فيها أنه "نظرا لاحتدام القتال، برزت حاجة ملحّة وفورية لتوفير استجابة عملياتية تشمل شراء الذخيرة والأسلحة المتطورة وتجديد مخزونات المعدات القتالية الأساسية".

وذكرت الوثيقة أن "هذا قرار طارئ استثنائي يهدف حصريا إلى تلبية الاحتياجات الناجمة عن سير القتال".

وسيموّل هذا المشروع من ميزانية الدولة البالغة 222 مليار دولار والتي وافقت عليها الحكومة في 12 مارس/آذار. ومن المتوقع أن يُقرّها الكنيست بحلول 31 مارس/آذار.

ولم تُصدر حكومة رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو أي تعليق رسمي حول الموضوع حتى الآن، كما لم تُحدد وِجهة إنفاق هذه الأموال.

في المقابل، نفى وزير الخارجية جدعون ساعر، الأحد، إبلاغ إسرائيل للولايات المتحدة بنقص في صواريخها الاعتراضية.

وقال للصحفيين ردا على سؤال حول الموضوع أثناء زيارته موقعا تعرّض أخيرا لقصف صاروخي إيراني "الجواب هو لا".

وذكرت القناة الـ12 الإسرائيلية أن الصواريخ الإيرانية تُطلق باتجاه إسرائيل منذ ليلة السبت بمعدل وابل صاروخي كل 90 دقيقة. وذكرت صحيفة تايمز أوف إسرائيل، ظهر اليوم الأحد، أن 7 وابلات من الصواريخ الباليستية الإيرانية استهدفت البلاد منذ منتصف الليل.

ومنذ بدء الغارات الإسرائيلية الأمريكية على إيران في 28 فبراير/شباط، أصبحت إسرائيل هدفا يوميا لهجمات الصواريخ الباليستية الإيرانية والتي ينجح الجيش في اعتراض معظمها. وقد أسفرت هذه الصواريخ أو شظاياها عن مقتل 12 شخصا.

وذكرت صحيفة هآرتس نقلا عن مسؤولين أمنيين أن إيران أطلقت 250 صاروخا باليستيا على إسرائيل حتى 13 مارس/آذار. ويُقدّر الجيش الإسرائيلي أن حوالى 50% من الصواريخ الإيرانية التي أُطلقت باتجاه إسرائيل مُجهزة برؤوس عنقودية.