أمريكا تكشف هوية قتلاها في العراق وتأمر مواطنيها بالمغادرة فورا

دعت الولايات المتحدة مواطنيها في العراق إلى مغادرتها على الفور، وأمرت موظفيها غير الأساسيين بمغادرة سلطنة عُمان، في أعقاب كشفها عن هويات 6 جنود قُتلوا جراء تحطم طائرتهم في الأراضي العراقية.

وارتفع عدد الجنود الأمريكيين القتلى منذ بدء الحرب الأمريكية الإسرائيلية على إيران قبل نحو أسبوعين إلى 13 جنديا، في حين بلغ عدد المصابين 210، بينهم 10 بجروح خطيرة، وفق صحيفة وول ستريت جورنال.

وكانت القيادة المركزية الأمريكية أعلنت الجمعة مقتل 6 من أفراد طاقم طائرة تزوّد بالوقود سقطت غربي العراق، مستبعدة فرضية سقوط الطائرة بـ"نيران معادية أو صديقة"، في حين أكدت "المقاومة الإسلامية بالعراق" أنها أسقطت طائرة أمريكية من نوع "كيه سي-135" واستهدفت أخرى بالسلاح المناسب.

وكشف البنتاغون مساء السبت عن أن الأفراد الستة هم جون كلينر (33 عاما)، وأريانا سافينو (31 عاما)، وآشلي برويت (34 عاما)، وسيث كوفال (38 عاما)، وكورتيس أنغست (30 عاما)، وتايلر سيمونز (28 عاما).

وهذه رابع طائرة عسكرية أمريكية على الأقل تتحطّم منذ بدء الحرب، عقب إسقاط 3 طائرات من طراز "إف-15" في الكويت.

أوامر بمغادرة العراق وعُمان

وفي غضون ذلك، طلبت واشنطن من الأمريكيين في العراق المغادرة على الفور، مشيرة إلى وجود ما وصفتها بـ"هجمات عشوائية ضد الأمريكيين والأهداف المرتبطة بالولايات المتحدة" في جميع أنحاء العراق، من فصائل موالية لإيران.

وفي تنبيه أمني نشرته السفارة الأمريكية في بغداد السبت، أمرت الولايات المتحدة مواطنيها بعدم القدوم إلى السفارة في العاصمة العراقية أو القنصلية العامة في أربيل، نظرا لاستمرار خطر الصواريخ والطائرات المسيّرة والقذائف.

وفجر السبت، تعرّضت السفارة الأمريكية في المنطقة الخضراء ببغداد، لهجوم تسبب في تدمير منظومة الدفاع الجوي فيها، حسب مصادر أمنية لقناة الجزيرة.

إضافة إلى ذلك، أعلنت وزارة الخارجية الأمريكية أنها أمرت ‌الموظفين الحكوميين غير الأساسيين وأفراد أسرهم بمغادرة سلطنة عُمان، مشيرة إلى مخاطر على السلامة في ظل استمرار الحرب على إيران.

وتشهد المنطقة حالة من التصعيد العسكري، إثر الحرب التي دخلت أسبوعها الثالث، وأسفرت عن مقتل المئات، من بينهم المرشد الإيراني علي خامنئي ومسؤولون أمنيون رفيعو المستوى.

وفي المقابل، تواصل طهران عملياتها عبر إطلاق رشقات صاروخية وهجمات بالطائرات المسيرة باتجاه أهداف إسرائيلية، فضلا عن استهداف ما تصفها بـ"المصالح الأمريكية" في عدد من الدول العربية.