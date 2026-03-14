لبنان.. غارة تقتل 12 عاملا طبيا وحزب الله يقصف قاعدتين للجيش الإسرائيلي

قُتل 12 لبنانيا بغارة إسرائيلية استهدفت مركزا صحيا في جنوب البلاد، فيما شن حزب الله هجمات عدة بالمسيّرات والصواريخ على إسرائيل بعد منتصف الليل، في ظل الهجوم الإسرائيلي المتواصل على لبنان منذ 2 مارس/آذار الجاري.

وذكرت ⁠وكالة الأنباء اللبنانية -نقلا عن ⁠وزارة الصحة فجر اليوم السبت- أن ⁠ما لا يقل عن 12 من العاملين ‌في الطاقم الطبي قتلوا في هجوم إسرائيلي على مركز للرعاية الصحية ⁠في بلدة برج قلاوية ⁠في جنوب لبنان.

وقالت الوزارة إن ⁠حصيلة القتلى ⁠أولية، إذ ⁠لا تزال عمليات الإنقاذ جارية للبحث عن ‌المفقودين.

وهذا الاعتداء هو الثاني على الأطقم الطبية في غصون بضع ساعات، بعد غارة إسرائيلية استهدفت -مساء الجمعة- مسعفين في بلدة الصوانة جنوبي البلاد.

والجمعة، قُتل 11 شخصا -بينهم مسعفان وطفلة- جراء 3 غارات إسرائيلية استهدفت 3 بلدات في جنوب لبنان.

وأفادت وكالة الأنباء اللبنانية بأن غارة إسرائيلية استهدفت منزلا في حي الراهبات بمدينة النبطية جنوبي البلاد، مما أدى إلى مقتل 6 أشخاص بينهم طفلة.

وفي قضاء مرجعيون، أعلنت الوكالة أن مسعفين اثنين قُتلا في غارة على بلدة الصوانة.

وفي مدينة بنت جبيل، قُتل 3 أشخاص في غارة إسرائيلية استهدفت المدينة، بحسب ما أفادت به الوكالة الرسمية.

وأشارت الوكالة الرسمية إلى سقوط قذائف إسرائيلية داخل مقر الكتيبة النيبالية في قوات حفظ السلام الأممية (اليونيفيل) ببلدة ميس الجبل جنوبي لبنان.

وكذلك، قال مراسل الجزيرة إن الطيران الحربي الإسرائيلي قصف بلدتيْ تول وجبشيت في قضاء النبطية جنوبي لبنان.

وأضاف المراسل أن غارة إسرائيلية طالت بلدة عيترون جنوبي لبنان، فيما استهدف قصف مدفعي إسرائيلي محيط بلدة كفرشوبا جنوبي البلاد.

كما شن الجيش الإسرائيلي غارة عنيفة على بلدة الخرايب جنوبي البلاد، وفق وكالة الأنباء الرسمية.

ضربات حزب الله

من جانبه، أعلن حزب الله أنه هاجم بالمسيّرات قاعدة عين شيمر للدفاع الجوي الصاروخي شرق الخضيرة شمالي إسرائيل، كما قصف بالصواريخ قاعدة عين زيتيم شمال صفد.

إعلان

وقال أيضا إنه استهدف بالصواريخ 3 مرات تجمعا لجنود الجيش الإسرائيلي في محيط بلدية مدينة الخيام، كما قصف بالصواريخ الموقع الإسرائيلي المستحدث في نمر الجمل مقابل بلدة علما الشعب.

وأضاف أنه هاجم بالمسيّرات تجمعا لجنود الجيش الإسرائيلي في مستوطنة يعرا شمالي إسرائيل.

وأكد أنه قصف تجمعا لجنود الجيش الإسرائيلي في موقع الصدح مقابل بلدة مارون الراس الحدودية.

وفي المقابل، أفادت القناة الـ12 الإسرائيلية باعتراض 3 مسيّرات من لبنان تسللت باتجاه بلدات شمالي إسرائيل.

واتسعت رقعة الحرب الأمريكية الإسرائيلية على إيران إقليميا لتشمل لبنان في 2 مارس/آذار الجاري بعد أن هاجم حزب الله موقعا عسكريا شمالي إسرائيل، قائلا إن هجومه أتى ردا على اغتيال المرشد الإيراني علي خامنئي، وعلى اعتداءات إسرائيل المتواصلة على لبنان رغم اتفاق وقف إطلاق النار المبرم في نوفمبر/تشرين الثاني 2024.

خطط إسرائيلية

وتخطط إسرائيل لتوسيع عملياتها في لبنان للسيطرة على كامل منطقة جنوب نهر الليطاني، وفق ما نقله موقع أكسيوس عن مسؤولين أمريكيين وإسرائيليين.

وذكر المسؤولون أن إدارة الرئيس الأمريكي دونالد ترمب طلبت من إسرائيل عدم قصف مطار بيروت أو منشآت الدولة.

وقال مسؤول إسرائيلي للموقع إن تل أبيب تستعد لتنفيذ عملية عسكرية واسعة للسيطرة على أراض في لبنان ودفع قوات حزب الله بعيدا عن الحدود، وأضاف أن "إسرائيل ستفعل في لبنان ما فعلته في غزة".

وأوضح المسؤول نفسه أن تفكيك مواقع حزب الله العسكرية ومستودعات أسلحته في القرى جزء من الخطة الإسرائيلية.