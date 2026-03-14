واشنطن تسابق الزمن لتسليم أنظمة "ميروبس" لقواتها بالشرق الأوسط

NOWA DEBA, POLAND - NOVEMBER 18: A US soldier activates a Merops, an AI-powered anti-drone system during a NATO live-fire demonstration of a counter-UAS system on November 18, 2025 in Nowa Deba, Poland. The exercise, hosted by the Polish Ministry of Defense, came as Polish soldiers, along with Romanian and U.S. forces, completed training on a counter-UAS (Unmanned Aerial Systems) system used successfully in Ukraine. NATO members Poland and Romania fielded these systems as part of Operation Eastern Sentry, NATO's response to recent incursions of Russian drones into European airspace. (Photo by Omar Marques/Getty Images)
جندي أمريكي يشغّل نظام "ميروبس" (غيتي)
Published On 14/3/2026

نقلت صحيفة نيويورك تايمز عن مسؤولين عسكريين أمريكيين أن واشنطن تحاول الإسراع بتسليم آلاف من أنظمة "ميروبس" الاعتراضية إلى قواتها في الشرق الأوسط للحماية من المسيّرات الإيرانية.

وذكرت الصحيفة أن هذا الإجراء يُبرز قصور أنظمة الدفاع الجوي الأمريكية الحالية مثل بطاريات صواريخ باتريوت المتطورة، التي تمكنت -في بعض الأحيان- الطائرات المسيّرة البطيئة بالتسلل عبرها مما تسبب في سقوط قتلى وجرحى.

وبيّنت الصحيفة الأمريكية أن ستة جنود أمريكيين -على الأقل من الذين قُتلوا في الحرب مع إيران حتى الآن- لقوا حتفهم في هجمات نفذتها طائرات مسيّرة إيرانية.

ويعد "ميروبس" نظاما دفاعيا أمريكيا مصمما للكشف السريع عن التهديدات الجوية المنخفضة الارتفاع وتحييدها، ويمكن تركيبه على شاحنات صغيرة.

"ميروبس" نظام مضاد للطائرات المسيرة يعمل بتقنية الذكاء الاصطناعي (غيتي)

ويعتمد النظام على محطة تحكم أرضية، وقاذفة هوائية، وطائرة اعتراضية مندمجة مع رادار، ومستشعرات كهروبصرية وحرارية، وذكاء اصطناعي لتحديد الأهداف بدقة حتى في بيئات محجوبة عن نظام التتبع "جي بي إس".

ويعتمد نظام "ميروبس" على مجموعة من التقنيات المتقدمة التي تعزز دقته وقدرته على العمل في البيئات القتالية المعقدة، ومن أبرزها الملاحة الذاتية، ومقاومة التشويش الإلكتروني، وسرعة الاستجابة، ومدى عملياتي ذو تغطية مناسبة.

وأثبت النظام كفاءته الميدانية في العمليات القتالية بأوكرانيا، إذ تجاوز عدد حالات الاعتراض الناجحة 1900 حالة حتى نوفمبر/تشرين الثاني 2025.

المصدر: الصحافة الأميركية

