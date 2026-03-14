واشنطن تسابق الزمن لتسليم أنظمة "ميروبس" لقواتها بالشرق الأوسط

نقلت صحيفة نيويورك تايمز عن مسؤولين عسكريين أمريكيين أن واشنطن تحاول الإسراع بتسليم آلاف من أنظمة "ميروبس" الاعتراضية إلى قواتها في الشرق الأوسط للحماية من المسيّرات الإيرانية.

وذكرت الصحيفة أن هذا الإجراء يُبرز قصور أنظمة الدفاع الجوي الأمريكية الحالية مثل بطاريات صواريخ باتريوت المتطورة، التي تمكنت -في بعض الأحيان- الطائرات المسيّرة البطيئة بالتسلل عبرها مما تسبب في سقوط قتلى وجرحى.

وبيّنت الصحيفة الأمريكية أن ستة جنود أمريكيين -على الأقل من الذين قُتلوا في الحرب مع إيران حتى الآن- لقوا حتفهم في هجمات نفذتها طائرات مسيّرة إيرانية.

ويعد "ميروبس" نظاما دفاعيا أمريكيا مصمما للكشف السريع عن التهديدات الجوية المنخفضة الارتفاع وتحييدها، ويمكن تركيبه على شاحنات صغيرة.

ويعتمد النظام على محطة تحكم أرضية، وقاذفة هوائية، وطائرة اعتراضية مندمجة مع رادار، ومستشعرات كهروبصرية وحرارية، وذكاء اصطناعي لتحديد الأهداف بدقة حتى في بيئات محجوبة عن نظام التتبع "جي بي إس".

ويعتمد نظام "ميروبس" على مجموعة من التقنيات المتقدمة التي تعزز دقته وقدرته على العمل في البيئات القتالية المعقدة، ومن أبرزها الملاحة الذاتية، ومقاومة التشويش الإلكتروني، وسرعة الاستجابة، ومدى عملياتي ذو تغطية مناسبة.

وأثبت النظام كفاءته الميدانية في العمليات القتالية بأوكرانيا، إذ تجاوز عدد حالات الاعتراض الناجحة 1900 حالة حتى نوفمبر/تشرين الثاني 2025.