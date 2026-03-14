نشاط لافت لطائرات التزود بالوقود الأمريكية في أجواء الشرق الأوسط

IN AIR OVER AFGHANISTAN - NOVEMBER 29: An F-16 Fighting Falcon from the 174th Fighter Wing, Syracuse, New York, receives fuel from a KC-135 from the 192nd Air Refueling Wing, Fairchild Air Force Base, over Afghanistan while supporting Operation Enduring Freedom November 29, 2003 in Afghanistan. The 174th Air National Guard wing has both a federal and state mission. The federal mission is to provide combat ready personnel, aircraft and equipment for worldwide deployment and the state mission is to support civil authorities at the direction of the New York State Governor in times of crisis. (Photo by Suzanne M. Jenkins/USAF via Getty Images)
نشاط لافت لطائرات التزود بالوقود عقب سقوط طائرة من النوع نفسه في العراق (غيتي إيميجز)
Published On 14/3/2026

رصدت وحدة المصادر المفتوحة في شبكة الجزيرة، عبر منصة "فلايت رادار" المتخصصة في تتبع حركة الطيران، تحليق نحو 10 طائرات أمريكية للتزود بالوقود جوا في أجواء الشرق الأوسط.

ويُظهر الرصد المباشر على المنصة أن 9 طائرات من طراز "بوينغ كيه سي-135 آر ستراتوتانكر"، في حين كانت طائرة واحدة من طراز "بوينغ كيه سي-46 إيه بيغاسوس".

بيانات ملاحية لطائرات "بوينغ كيه سي-135" للتزود بالوقود خلال مهمة جوية لدعم الطائرات المقاتلة (فلايت رادار)

وأظهرت البيانات الملاحية أن جزءا من هذه الطائرات حلّق في مسارات دائرية فوق منطقة الخليج والحدود العراقية، بينما انقطعت إشارة عدد آخر من الطائرات في المنطقة نفسها قبل أن تعاود الظهور في مسار العودة إلى إسرائيل.

بيانات ملاحية لطائرات أمريكية للتزود بالوقود خلال مهمة إسناد جوي طويلة المدى (فلايت رادار)

كما أظهرت بيانات "الأكثر تتبعا" على منصة فلايت رادار أن طائرات التزود بالوقود تصدرت قائمة الطائرات العشر الأكثر متابعة على المنصة، فيما أشارت فلايت رادار إلى أن هذه هي المرة الأولى التي يتصدر فيها نوع واحد من الطائرات قائمة الأكثر متابعة.

بيانات ملاحية لطائرات كيه سي-135 ستراتوتانكر خلال مهمة للتزود بالوقود جوا (فلايت رادار)

وتبلغ قدرة طائرة بوينغ كيه سي-135 ستراتوتانكر على حمل ما يصل إلى نحو 90 طنا من الوقود في الرحلة الواحدة، بحسب بيانات القوات الجوية الأمريكية، فيما تتجاوز قدرة بوينغ كيه سي-46 إيه بيغاسوس حاجز 96 طنا من الوقود.

وكانت وحدة المصادر المفتوحة قد رصدت، خلال الفترة من 28 فبراير/شباط 2026 حتى 9 مارس/آذار 2026، نحو 275 رحلة لطائرات تزود بالوقود أقلعت من مطار بن غوريون في تل أبيب.

وبلغ النشاط ذروته يوم 8 مارس/آذار بواقع 49 رحلة خلال 24 ساعة، وهو ما يعادل إقلاع طائرة تزود بالوقود كل نحو نصف ساعة على مدار اليوم، بينما بلغ المعدل اليومي خلال فترة الرصد نحو 29 رحلة يوميا، مما يعكس وتيرة عمليات مرتفعة ومستمرة.

وكانت القيادة المركزية الأمريكية (سنتكوم) قد أعلنت في وقت سابق سقوط طائرة تزويد بالوقود غربي العراق، وقالت إن الحادثة ليست نتيجة "نيران معادية أو نيران صديقة"، مشيرة إلى أن جهود الإنقاذ مستمرة.

وتُعدّ الطائرات ⁠من هذا الطراز، الذي صممته شركة بوينغ في الخمسينيات وأوائل الستينيات، ⁠بمنزلة العمود الفقري لأسطول ⁠الجيش الأمريكي للتزويد بالوقود جوًّا، وهي ضرورية لتمكين الطائرات من متابعة مهامها دون الحاجة إلى الهبوط للتزوّد بالوقود.

المصدر: فريق المصادر المفتوحة

