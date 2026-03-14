مستشار لترمب يطالب بإيجاد مخرج من الحرب على إيران ويحذر من "نتائج كارثية"

قال مستشار للرئيس الأمريكي دونالد ترمب إنه يتعين على الولايات المتحدة "إعلان النصر" وإيجاد مخرج من الحرب على إيران، في موقف نادر من شخصية بارزة مقربة من ترمب.

وأكد ديفيد ساكس، مستشار البيت الأبيض لشؤون العملات المشفرة والذكاء الاصطناعي، أمس الجمعة خلال مشاركته في بودكاست، أنه يتعين على الولايات المتحدة "إعلان النصر والانسحاب"، مضيفا أن "هذا وقت مناسب" لإعلان ذلك.

واعتبر أن الولايات المتحدة أضعفت القدرات العسكرية الإيرانية، وقال إنه يعتقد "أن علينا ⁠أن نحاول إيجاد مخرج".

وتابع "إذا لم ⁠يسفر التصعيد ⁠عن أي نتيجة إيجابية، فعلينا التفكير في طريقة للتهدئة. وأعتقد أن ‌التهدئة تتضمن التوصل إلى اتفاق ما لوقف إطلاق ‌النار ‌أو تسوية تفاوضية مع إيران".

وأضاف "مثل هذه الخطوة هي بالتأكيد ما ترغب الأسواق برؤيته.. إذا تعرضت المزيد من البنية التحتية للطاقة الإيرانية للهجوم فقد يستمرون في استهداف البنية التحتية للنفط والغاز في جميع أنحاء دول الخليج وستكون النتيجة كارثية".

وأشار ساكس، الذي يشغل منصب رئيس مجلس مستشاري الرئيس للعلوم والتكنولوجيا، إلى أن "المزيد من التصعيد قد يجعل منطقة الخليج غير صالحة للسكن تقريبا.. إذا استمرت هذه الحرب لأسابيع أو شهور فقد تُدمر إسرائيل تماما وتُستنزف دفاعاتها الجوية وحينها يجب أن نقلق من تصعيد إسرائيل للحرب بالتفكير في استخدام سلاح نووي".