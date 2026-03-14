ما دلالات نشر السفينة الهجومية "يو إس إس تريبولي" في الشرق الأوسط؟

بعد نحو أسبوعين من اندلاع المواجهة بين الولايات المتحدة وإسرائيل وإيران، يواصل الجيش الأمريكي تعزيز وجوده العسكري في الشرق الأوسط، وسط تصريحات عن تكثيف العمليات ضد طهران.

وكان الرئيس الأمريكي دونالد ترامب قد هدد إيران بتلقي "ضربة قوية جدا" خلال الأسبوع المقبل، بالتزامن مع ما كشفه مسؤولون أمريكيون عن إرسال وزارة الدفاع (البنتاغون) مزيدا من قوات مشاة البحرية والسفن الحربية إلى المنطقة.

وتشمل التعزيزات جزءا من مجموعة جاهزة للإنزال البرمائي تقودها السفينة الهجومية "يو إس إس تريبولي" المتمركزة في اليابان، وترافقها سفن حربية على متنها نحو خمسة آلاف بحار وعنصر من مشاة البحرية، يتوقع أن يشارك نحو 2500 منهم في هذا الانتشار.

وتشبه السفينة في تصميمها حاملات الطائرات لكنها أصغر حجما وتعمل قرب السواحل، وقد دخلت الخدمة عام 2020 ويمكنها حمل طائرات وسفن إنزال متنوعة.

وبحسب التقديرات، قد يستغرق وصول هذه القوة إلى المنطقة نحو أسبوعين، ولم يُحدَّد بعدُ موقع نشرها بدقة، علما بأن هذه الوحدات تُستخدم عادة في عمليات الإجلاء والإنزال البرمائي والغارات العسكرية، إضافة إلى مهام خاصة تنفذها مجموعات قتالية برية وجوية.

وأثار الحشد العسكري الأمريكي الجديد تفاعلات على منصات التواصل الاجتماعي التي تناولتها حلقة "شبكات" بتاريخ 14/3/2026، حيث تساءل متابعون عن أهداف نشر هذه القوة البرمائية.

فقد تساءل المغرد الشمالي عن قدرة الولايات المتحدة على إمداد قواتها في حال وصولها إلى المنطقة، وعن إمكانية منع أي هجوم أو اشتباك بحري محتمل مع إيران.

الشمالي يقول:

"إذا وصلوا بأي طريقة.. هل سيكون من السهل على أمريكا إمدادهم غذائيا؟ وهل تستطيع أن تمنع هجوما إيرانيا برمائيا واشتباكات؟".

ورأى المغرد حسين أن إرسال قوات المارينز قد يكون مؤشرا على خطة لاجتياح بري أو خيار بديل إذا لم تحقق الضربات الجوية أهدافها، قائلا:

"ترمب مخطط باجتياح بري وإرسال المارينز البحري أو ما يسمى بالمشاة هي خطة وليدة اللحظة أو خطة بديلة… هو يعلم أن النظام لن يسقط جوًّا…".

في المقابل، اعتبر المغرد محمد أن إيران قد لا يكون لديها الكثير لتخسره في ظل التصعيد الحالي. وقال:

"…. ليس لدى إيران الكثير لتخسره فقد وقع المحظور بالنسبة لها كدولة كبيرة في المنطقة من ناحية القيمة الإستراتيجية".

أما المغرد بوخليل فرأى أن تطورات الحرب قد تحمل مفاجآت خلال الأيام المقبلة: