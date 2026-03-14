لاريجاني لهيغسيث: قادتنا بين الناس وقادتكم في جزيرة إبستين

قال الأمين العام للمجلس الأعلى للأمن القومي الإيراني، علي لاريجاني، ردا على تصريحات وزير الحرب الأمريكي بيت هيغسيث، إن "قادتنا بين الناس في الشوارع، وقادتكم في جزيرة إبستين".

وجاء رد لاريجاني، في منشور عبر منصة إكس، أرفقه بمقاطع فيديو تُظهر الرئيس الإيراني مسعود بزشكيان وعددا من كبار المسؤولين الإيرانيين أثناء مشاركتهم في فعاليات "يوم القدس العالمي" في شوارع طهران اليوم الجمعة.

ونشر لاريجاني مقطعا للرئيس بزشكيان وهو يتجوّل بين المواطنين خلال المَسيرات، إضافة إلى مقطع آخر لرئيس السلطة القضائية غلام حسين محسني إجئي، في محاولة لتأكيد حضور المسؤولين الإيرانيين في الفعاليات الشعبية رغم القصف الإسرائيلي المكثف الذي استهدف مواقع عدة في العاصمة خلال الساعات الماضية.

وكان وزير الحرب الأمريكي بيت هيغسيث قد صرح اليوم بأن "قادة إيران يختبئون تحت الأرض"، مضيفا أن "القيادة الإيرانية يائسة ومذعورة، وقد لجأت إلى العمل السري، هذا ما تفعله الجرذان"، على حد وصفه.

وأُدين الملياردير الأمريكي جيفري إبستين بإدارة شبكة دولية للاستغلال الجنسي استهدفت قاصرات، وقد عُرف بصلاته الوثيقة بنخبة من نجوم المجتمع والساسة حول العالم، الذين واجه بعضهم اتهامات بالتورط في أنشطة تلك الشبكة. وفي عام 2019، عُثر على إبستين ميتا داخل زنزانته في مدينة نيويورك قبيل بدء محاكمته بتهم الاعتداء الجنسي.

حضور قيادي واسع

وفي المقابل، حرص كبار المسؤولين الإيرانيين على الظهور العلني في طهران خلال فعاليات "يوم القدس العالمي"، إذ وثّقت لقطات بثّتها وسائل إعلام إيرانية مشاركة الرئيس بزشكيان ووزير الخارجية عباس عراقجي، وأمين مجلس الأمن القومي علي لاريجاني، ورئيس السلطة القضائية غلام حسين محسني إجئي، إضافة إلى قائد الأمن الداخلي أحمد رضا رادان، وهم يسيرون بين الحشود ويتبادلون الحديث مع المواطنين.

إعلان

وجاء هذا الظهور في ظل حضور شعبي واسع في شوارع طهران رغم القصف الإسرائيلي، حيث واصل المتظاهرون هتافاتهم المناهضة لإسرائيل، مؤكدين تمسّكهم بإحياء فعاليات يوم القدس رغم الضربات الجوية التي طالت العاصمة.

ومنذ 28 فبراير/شباط الماضي، تشن إسرائيل والولايات المتحدة هجمات على إيران، أودت بحياة مئات الأشخاص، على رأسهم المرشد السابق علي خامنئي ومسؤولون أمنيون، بينما ردّت طهران بإطلاق صواريخ وطائرات مسيّرة باتجاه إسرائيل، كما شنت هجمات على ما قالت إنها قواعد ومصالح أمريكية في دول عربية، أدت بعضها إلى سقوط قتلى وجرحى، وإلحاق أضرار بأعيان مدنية، منها مصافٍ للنفط.