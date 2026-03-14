غموض يحيط باستهداف سفارة واشنطن في بغداد وتوقيته

تتصاعد التساؤلات بعد الهجوم الذي استهدف السفارة الأمريكية في العاصمة العراقية بغداد، وسط غياب أي بيان رسمي يوضح ملابسات الحادث.

وفي هذا السياق، قال مراسل الجزيرة في بغداد سامر يوسف إن الهجوم وقع قرب دوائر رسمية وسكن الموظفين الأمريكيين، وإن منظومة الدفاع الجوي القصيرة المدى "سي- رام" (C-RAM)، المصممة لاكتشاف وتدمير الهجمات الصاروخية والطائرات المسيّرة، لم تعمل في هذه الحادثة.

وتُثير هذه المعلومة تساؤلات عن سبب فشل المنظومة، وما إذا كان الهدف فعليا هو "سي- رام" نفسها أم مواقع أخرى داخل السفارة.

وفي هذا الإطار، قال مصدر أمني عراقي للجزيرة إن منظومة الدفاع الجوي في السفارة لم تعمل خلال استهدافها بمسيّرة، مضيفا أن جزءا من تلك المنظومة تضرر بالقصف. وأوضح المصدر أن العمل جارٍ في السفارة الأمريكية من أجل إعادة تشغيل منظومة دفاع جوي جديدة.

ويتعزز الغموض بسبب توقيت الهجوم، الذي جاء بعد ساعات قليلة من استهداف منزل في حي العرصات بمنطقة الكرادة وسط بغداد، وأدى إلى مقتل شخصيات من فصائل مسلحة عراقية، دون إعلان أي جهة مسؤوليتها عنه، سواء كانت فصائل معروفة أو مجموعات جديدة غير معلنة.

وتجعل هذه الظروف تحديد طبيعة الهجوم ومسؤولية منفذيه -وفق المراسل- أمرا صعبا، وتعكس حالة عدم اليقين التي تعيشها العاصمة العراقية. كما أن استمرار عدم تبني أي جهة للهجوم يُعمّق الغموض ويعكس التحولات المحتملة في بنية الفصائل المسلحة العراقية.

ويزيد تباين المصادر الرسمية في بغداد حول تفاصيل الهجوم هذا الالتباس، خصوصا أن المنطقة الخضراء معروفة بتحصينها الشديد، وهو ما يجعل أي اختراق أو استهداف غير معلن يُعد مؤشرا على تطور نوعي في أساليب الهجمات على المصالح الأمريكية، حسب المراسل.

وتضم المنطقة الخضراء في العاصمة العراقية أكبر سفارة أمريكية في العالم، ومقرات حكومية وبعثات دبلوماسية ومقر الأمم المتحدة والتحالف الدولي ضد تنظيم الدولة.

وأكد مسؤولون عراقيون أن الدولة العراقية ملتزمة بحماية مقار البعثات الدبلوماسية والمصالح الأجنبية، كما شددوا على رفضهم استخدام الأجواء والأراضي العراقية منطلقا للهجمات، سواء على مصالح أجنبية في العراق أو على دول الجوار، مؤكدين أن العراق ليس طرفا في الحرب الجارية بين الولايات المتحدة وإسرائيل من جهة وإيران من جهة أخرى، وأنه يرفض الانجرار إليها.