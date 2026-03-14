غزة: 7 شهداء و13 مصابا وعاصفة رملية تضاعف معاناة النازحين

أعلنت وزارة الصحة في قطاع غزة، السبت، استشهاد 7 فلسطينيين وإصابة 13 خلال الساعات الـ48 الماضية، بما يرفع حصيلة ضحايا الحرب الإسرائيلية على القطاع منذ أكتوبر/تشرين الأول 2023 إلى 72 ألفا و234 شهيدا و171 ألفا و852 مصابا.

وقالت الوزارة في بيان إحصائي إن مستشفيات القطاع استقبلت خلال الساعات الـ48 الماضية "7 شهداء و13 مصابا"، دون أن توضح ملابسات الحوادث.

ورغم سريان اتفاق وقف إطلاق النار منذ 10 أكتوبر 2025، تواصل إسرائيل خروقها اليومية للاتفاق عبر القصف وإطلاق النار، مما يؤدي إلى سقوط شهداء وجرحى.

وأوضحت الوزارة أن حصيلة ضحايا الخروق الإسرائيلية للاتفاق منذ أكتوبر/تشرين الأول الماضي ارتفعت إلى 658 شهيدا و1754 مصابا.

كما أشارت إلى أن إجمالي الجثث التي تم انتشالها من تحت أنقاض المباني التي دمرتها إسرائيل خلال الحرب بلغ 756 جثة منذ دخول وقف إطلاق النار حيز التنفيذ.

عاصفة رملية

وبشأن تطورات الوضع الإنساني الذي يعيشه سكان غزة، فقد ضربت عاصفة رملية قوية، السبت، القطاع حيث سادت أجواء عاصفة محملة بالأتربة والغبار، رافقتها رياح نشطة أثرت بشكل مباشر في خيام النازحين، مما زاد من الأخطار الصحية والإنسانية، خاصة لدى المصابين بأمراض مزمنة وتنفسية.

ودعت المديرية العامة للدفاع المدني في قطاع غزة المواطنين إلى اتخاذ إجراءات السلامة اللازمة للوقاية من آثار الكتلة الهوائية المغبرة التي تضرب الأجواء الفلسطينية، وسط عاصفة رملية محملة بالغبار والرمال تضاعف معاناة النازحين المقيمين في خيام تفتقر إلى الحد الأدنى من مقومات الحماية.

وحثت المديرية في بيان، السبت، المواطنين على تجنب الخروج من المنازل أو مراكز الإيواء والخيام إلا للضرورة القصوى، ولا سيما المرضى الذين يعانون أمراض الجهاز التنفسي، بسبب ارتفاع نسبة الغبار في الهواء.

وشددت المديرية على أهمية إعادة تثبيت الخيام والشوادر بشكل جيد تجنبا لتطايرها بفعل الرياح، خصوصا لدى النازحين المقيمين على شاطئ البحر وفي المناطق الساحلية.