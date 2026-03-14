عراقجي: الهجوم على جزيرة خارك شُن من أراضي جيراننا

قال وزير الخارجية الإيراني عباس عراقجي إن قوات بلاده سترد على أي هجمات ضد منشآت الطاقة الإيرانية.

وأضاف في مقابلة مع قناة "MS Now" اليوم السبت "إذا استُهدفت المنشآت الإيرانية فستستهدف قواتنا الشركات الأمريكية في المنطقة، أو الشركات التي تملك فيها الولايات المتحدة حصصا"، مع تشديده على أن طهران "ستتحرك بحيطة لضمان عدم استهداف المناطق المكتظة بالسكان".

وجاءت تصريحات عراقجي غداة إعلان الرئيس الأمريكي دونالد ترمب توجيه ضربات واسعة النطاق إلى أهداف عسكرية في جزيرة خارك الإيرانية، وتهديده بضرب منشآتها النفطية إذا واصلت طهران عرقلة حرية الملاحة في مضيق هرمز.

وفي هذا السياق، قال عراقجي إن الهجوم على خارك "شُن من أراضي جيراننا"، والأمريكيون يطلقون صواريخ "هيمارس" من دول الجوار، موضحا أن الهجمات الأمريكية على جزيرة خارك أمس الجمعة انطلقت من رأس الخيمة ومكان قريب من دبي في دولة الإمارات.

وتابع "لقد أصبح جليا الآن أنهم يستخدمون أراضي الدول المجاورة لإطلاق مثل هذه الصواريخ ضدنا، وهذا الأمر غير مقبول تماما".

وبشأن مضيق هرمز، قال عراقجي إن المضيق مفتوح "لكنه مغلق في وجه ناقلات وسفن أعدائنا وحلفائهم"، مشيرا إلى أن "هناك ناقلات وسفنا عدة تمر عبر المضيق، وهناك سفن أخرى تفضل عدم المرور لدواعٍ أمنية، ولا علاقة لنا بهذا الأمر".

ويُعَد مضيق هرمز من أهم ممرات الطاقة في العالم إذ يمر عبره نحو 20% من إمدادات النفط العالمية، لكن الهجمات التي استهدفت سفنا في المنطقة أدت إلى اقتراب حركة الملاحة فيه من التوقف.

روسيا والصين "شريكان إستراتيجيان"

وردّا على سؤال من مذيع القناة بشأن تزويد روسيا والصين لإيران بمعلومات ودعم عسكري واستخباري لتحديد الأهداف من أجل ضرب مواقع الولايات المتحدة ومنشآتها في المنطقة، قال عراقجي إن روسيا والصين "شريكان إستراتيجيان لنا".

إعلان

وأضاف "كان لنا تعاون وثيق معهما في الماضي، وهذا التعاون مستمر، بما في ذلك التعاون العسكري. لن أدخل في تفاصيله، لكن يمكنني القول إن لدينا تعاونا جيدا مع هذين البلدين في المجالات السياسية والاقتصادية وحتى العسكرية".

واستطرد "بخصوص إستراتيجيتنا في الحرب، فيجب أن أؤكد مرة أخرى أن هذه الحرب ليست حربنا، إنها حرب فُرضت علينا. نحن لم نبدأ هذه الحرب. لقد كان عملا عدوانيا، غير مبرر، غير قانوني. نحن ببساطة ندافع عن أنفسنا، وسنواصل الدفاع عن أنفسنا مهما استمر الوقت وبأي قدر، لكي تنتهي هذه الحرب بشكل يضمن عدم تكرارها في المستقبل".

مجلس الأمن "ليس عادلا في قراراته"

وانتقد عراقجي مجلس الأمن الدولي، وقال إنه ليس عادلا في قراراته، مستنكرا إدانة "دفاع" إيران عن نفسها مقابل إغفال إدانة الولايات المتحدة وإسرائيل.

وكان مجلس الأمن الدولي قد اعتمد قرارا يدين هجمات إيران الصاروخية على دول خليجية والأردن، بعد أن قدَّمت البحرين مشروع القرار باسم مجلس التعاون الخليجي.

وقال عراقجي "كيف يمكن لمجلس الأمن أن يديننا بسبب دفاعنا عن أنفسنا، ولا يدين الولايات المتحدة وإسرائيل اللتين بدأتا هذا العدوان؟ إذا كانوا يريدون إصدار قرار عادل وفعّال، فعليهم أن يأخذوا في الاعتبار جميع أبعاد أي حدث".

وتابع "نحن تحت الهجوم. الولايات المتحدة وإسرائيل هما من بدأتا هذه الحرب، ويجب إدانتهما هما لا نحن. ما نقوم به هو مجرد دفاع مشروع عن النفس".

وأوضح أن مجلس الأمن غالبا ما يصوت بناء على "اعتبارات سياسية ومصالح دول معيَّنة"، وليس بناء على الوقائع والعدالة.

ومنذ 28 فبراير/شباط الماضي، تشن إسرائيل والولايات المتحدة هجمات على إيران، أودت بحياة مئات الأشخاص على رأسهم المرشد الأعلى السابق علي خامنئي ومسؤولون أمنيون، في حين ترد طهران بإطلاق صواريخ ومسيّرات باتجاه إسرائيل، وما تصفها بـ"المصالح الأمريكية" في المنطقة، لكن هذه الهجمات طالت منشآت مدنية في دول المنطقة، مثل المطارات والموانئ ومنشآت الطاقة.