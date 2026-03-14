إيران تلوح بضربات انتقامية وتدعو الإمارات لإخلاء الموانئ

أعلن مقر خاتم الأنبياء الإيراني لقادة دولة الإمارات العربية المتحدة "أن من حقه ضرب مصدر الصواريخ في موانئ الشحن ومخابئ العسكريين الأمريكيين"، طالبا من شعب الإمارات "إخلاء الموانئ وأرصفة السفن ومخابئ القوات الأمريكية كي لا يتعرض للأذى".

ومقر خاتم الأنبياء هو أعلى هيئة لقيادة العمليات في القوات المسلحة الإيرانية، ودائرة التنسيق العليا بين مختلف تشكيلاتها خاصة بين الجيش النظامي والحرس الثوري الإيراني.

ونقلت ⁠وسائل إعلام رسمية عن ⁠الحرس الثوري الإيراني، اليوم السبت، ⁠قوله إن المصالح الأمريكية في الإمارات، أصبحت أهدافا مشروعة بعد أن هاجمت ⁠القوات الأمريكية جزرا ⁠إيرانية.

وأضاف أن الجيش الأمريكي استهدف بصواريخه جزيرتي أبو موسى وخارك بسبب تدمير قواعده في المنطقة.

في السياق ذاته ذكر المكتب الإعلامي لحكومة الفجيرة ⁠بالإمارات أن حريقا اندلع في الإمارة- وهي ‌مركز رئيسي لتزويد السفن بالوقود- إثر سقوط شظايا في ⁠أثناء اعتراض طائرة مسيرة، ⁠دون وقوع إصابات.

و⁠أفادت وكالة بلومبرج ⁠نيوز- نقلا عن ⁠مصادر مطلعة- بأن ‌بعض عمليات تحميل النفط في ميناء ⁠الفجيرة الإماراتي، الواقع خارج ⁠مضيق هرمز، ⁠توقفت عقب ⁠هجوم ⁠بطائرات مسيرة وحريق اندلع ‌صباح اليوم السبت.

واستهدفت إيران 7 دول عربية بما لا يقل عن 3 آلاف و430 صاروخا وطائرة مسيّرة، بالإضافة إلى الهجوم بمقاتلتين، خلال 13 يوما ضمن ما تصفه بالرد على العدوان الأمريكي الإسرائيلي عليها، وفق إحصاء أجرتها وكالة الأناضول استنادا إلى بيانات رسمية حتى مساء الخميس.

وتستمر الهجمات الإيرانية منذ 28 فبراير/ شباط الماضي، على هذه الدول رغم إعلان الرئيس الإيراني مسعود بزشكيان، في خطاب متلفز، وقف الهجمات على الدول المجاورة ما لم ينطلق منها أي هجوم ضد بلاده.