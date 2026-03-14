عاجل | مقر خاتم الأنبياء: نعلن لقادة الإمارات أن من حقنا ضرب مصدر الصواريخ بموانئ الشحن ومخابئ العسكريين الأمريكيين

Published On 14/3/2026
آخر تحديث: 12:47 (توقيت مكة)

مقر خاتم الأنبياء:

  • نعلن لقادة الإمارات أن من حقنا ضرب مصدر الصواريخ بموانئ الشحن ومخابئ العسكريين الأمريكيين
  • نطلب من شعب الإمارات إخلاء الموانئ وأرصفة السفن ومخابئ القوات الأمريكية كي لا يتعرض للأذى
  • الجيش الأمريكي استهدف بصواريخه جزيرتي أبو موسى وخارك بسبب تدمير قواعده في المنطقة
المصدر: الجزيرة

