عاجل | مصدر قيادي في حزب الله للجزيرة: سنخوض معركة كربلائية وسيكون أي اجتياح بري مكلفا للعدو

مصدر قيادي في حزب الله للجزيرة: سنخوض معركة كربلائية وسيكون أي اجتياح بري مكلفا للعدو

مصدر قيادي في حزب الله للجزيرة: كنا مدركين أن العدو قرر خوض المعركة ضدنا وينتظر التوقيت المناسب لها

مصدر قيادي في حزب الله للجزيرة: لم تصلنا أي مبادرة جدية للتفاوض والكلمة الآن للميدان

مصدر قيادي في حزب الله للجزيرة: إدارتنا للمعركة مع إسرائيل تتم وفق مدى زمني طويل

مصدر قيادي في حزب الله للجزيرة: عمليات العصف المأكول تؤكد أن اعتداءات العدو لم تضعف جاهزية المقاومة للمواجهة

مصدر قيادي في حزب الله للجزيرة: المقاومة مستعدة لمواجهة أي محاولة تقدم بري يقوم بها العدو

