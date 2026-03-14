عاجل | مصدر قيادي في حزب الله للجزيرة: سنخوض معركة كربلائية وسيكون أي اجتياح بري مكلفا للعدو
Published On 14/3/2026|
آخر تحديث: 19:50 (توقيت مكة)
مصدر قيادي في حزب الله للجزيرة: كنا مدركين أن العدو قرر خوض المعركة ضدنا وينتظر التوقيت المناسب لها
مصدر قيادي في حزب الله للجزيرة: لم تصلنا أي مبادرة جدية للتفاوض والكلمة الآن للميدان
مصدر قيادي في حزب الله للجزيرة: إدارتنا للمعركة مع إسرائيل تتم وفق مدى زمني طويل
مصدر قيادي في حزب الله للجزيرة: عمليات العصف المأكول تؤكد أن اعتداءات العدو لم تضعف جاهزية المقاومة للمواجهة
مصدر قيادي في حزب الله للجزيرة: المقاومة مستعدة لمواجهة أي محاولة تقدم بري يقوم بها العدو
التفاصيل بعد قليل..
المصدر: الجزيرة