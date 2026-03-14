مصدر لبناني للجزيرة: بيروت تجهز وفدا للتفاوض مع إسرائيل

أفاد مصدر رسمي لبناني للجزيرة بأن لبنان يواصل تحضيراته لتشكيل وفد تفاوضي مع إسرائيل، في خطوة تهدف إلى بحث سبل وقف التصعيد على الحدود الجنوبية، وقد رحبت أوروبا بالمقترح اللبناني في حين تنتظر بيروت موقف الولايات المتحدة.

وقال المصدر نفسه إن رئيس البرلمان اللبناني لم يوافق على مشاركة ممثل عن "الثنائي الشيعي" في الوفد، مشيرا إلى سعي رئاسي لتأمين تمثيل جميع المكونات اللبنانية في الوفد التفاوضي، بما يعكس الإجماع الوطني حول الملف.

وحول شروط لبنان للمفاوضات، شدد المصدر على أن لبنان متمسك بالقرار الأممي 1701، ويشترط وقف إطلاق النار قبل الدخول في أي جولة تفاوضية مع إسرائيل.

وأضاف أن المكان المحتمل لعقد المفاوضات هو قبرص، مع انفتاح لبناني على أي عاصمة أوروبية أخرى، وفق ما ورد عن المسؤول الرسمي.

وأكد المصدر أن الوفد اللبناني سيشكل على مستوى السفراء، استعدادا لأي مفاوضات محتملة مع الجانب الإسرائيلي، في حين تتواصل المشاورات بين رؤساء الجمهورية والحكومة والبرلمان لتحديد تشكيلة الوفد بشكل نهائي.

وتأتي هذه التطورات في الوقت الذي أكد فيه الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون أن "فرنسا مستعدة لتسهيل واستضافة مفاوضات مباشرة بين لبنان وإسرائيل".

تطورات ميدانية

وتأتي هذه التطورات السياسية، في الوقت الذي تصاعدت فيه حدة المواجهة على الجبهة اللبنانية الإسرائيلية، اليوم السبت، مع تبادل للقصف بين حزب الله والجيش الإسرائيلي، بالتزامن مع غارات جوية إسرائيلية استهدفت مناطق عدة في لبنان، وحديث من مصادر دبلوماسية عن نية إسرائيل مواصلة عملياتها العسكرية.

وأفادت وسائل إعلام محلية بسقوط 20 شهيدا وعدد من الجرحى، جراء استهداف عدة مناطق في جنوب لبنان وبيرت، وأفادت تلك الوسائل بسقوط 12 شهيدا وعدد من الجرحى، جراء استهداف مركز الهيئة الصحية الإسلامية في برج قلاويه بقضاء بنت جبيل.

في المقابل، دوّت صفارات الإنذار في بلدات الجليل الغربي بعد إطلاق صواريخ من لبنان، وأفاد الجيش الإسرائيلي بأن فرق الإنقاذ والإغاثة تعمل في موقع سقوط صاروخ بشمال إسرائيل، وتم تسجيل أضرار في منازل ومركبات بمستوطنة "حتسور هجليليت" في الجليل الأعلى.