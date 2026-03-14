هجوم يدمر منظومة الدفاع الجوي بالسفارة الأمريكية في بغداد

تعرضت السفارة الأمريكية في المنطقة الخضراء ببغداد، فجر السبت، لهجوم تسبب بتدمير منظومة الدفاع الجوي فيها بحسب مصادر أمنية لقناة الجزيرة.

وقال مسؤولون أمنيون إن مقذوفا صاروخيا سقط داخل حدود السفارة الأمريكية.

وأفاد مراسل الجزيرة أن صفارات الإنذار دوت، وشوهدت أعمدة الدخان تتصاعد من داخل السفارة، ورافقتها كتلة نارية ضخمة.

وذكر مراسل الجزيرة حافظ مريبح أن الانفجار كان الأقوى من نوعه في المنطقة منذ بداية الحرب الأمريكية الإسرائيلية على إيران، بينما لم يسمع صوت تفعيل لمنظومة الدفاع الجوي، على عكس ما جرى في مرات سابقة تعرضت فيها السفارة لهجمات جرى اعتراضها.

في السياق ذاته، ذكر مصدر أمني أن هجوما بطائرة مسيرة طال معسكر الدعم اللوجستي الأمريكي قرب مطار بغداد الدولي، فيما نقلت رويترز عن مصادر أمنية أنه تم إسقاط مسيرة كانت تستهدف المركز الدبلوماسي الأمريكي.

سبق هذا الهجوم استهداف لمنزل في حي الكرادة السكني وسط بغداد، في حدود الساعة 2 فجرا، حيث تعرض لدمار شبه كامل، بينما تفيد الأنباء أن المستهدف كان قائد أحد الفصائل العراقية.

وبعد ساعة، سمع دوي انفجار آخر في منطقة جنوب غرب بغداد، حيث استهدفت شاحنة صغيرة كانت متوقفة على طرف الطريق.

من جهتها أدانت خلية الإعلام الأمني في العراق في بيان صدر عنها استهداف الأحياء السكنية، وقالت إن ذلك يعد "تعديا واضحا وصريحا على القوانين الدولية وعلى حقوق المواطنين"، وقالت إنه "لا يمكن تبرير هذه الهجمات بأي حال".

بينما أشارت بعض المصادر الإعلامية إلى أن الضربات قبل فجر السبت، استهدفت كتائب حزب الله العراقية الموالية لإيران، وأسفرت عن مقتل شخصين في بغداد.

يذكر أن المسؤولين العراقيين أكدوا أن الدولة العراقية ملتزمة بحماية مقار البعثات الدبلوماسية والمصالح الأجنبية، كما شددوا على رفضهم استخدام الأجواء والأراضي العراقية كمنطلق للهجمات سواء على مصالح أجنبية في العراق أو على دول الجوار، مؤكدين أن العراق ليس طرفا في الحرب الجارية ويرفض الانجرار لها.