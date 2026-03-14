هجوم يستهدف السفارة الأمريكية في بغداد والدخان يتصاعد من داخلها

أفاد مراسل الجزيرة بأن السفارة الأمريكية في المنطقة الخضراء ببغداد تعرضت لهجوم، حيث دوت فيها صفارات الانذار، وشوهدت أعمدة الدخان تتصاعد من داخلها، ورافقتها كتلة نارية ضخمة.

وذكر مراسل الجزيرة حافظ مريبح أن الانفجار كان الأقوى من نوعه في المنطقة منذ بداية الحرب الأمريكية الإسرائيلية على إيران، بينما لم يسمع صوت تفعيل لمنظومة الدفاع الجوي، على عكس ما جرى في مرات سابقة تعرضت فيها السفارة لهجمات جرى اعتراضها.

وقال مصدر أمني عراقي للجزيرة إن الهجوم على السفارة الأمريكية تسبب بتدمير جزء من منظومة الدفاع الجوي فيها.

وأشارت التقديرات الأولية إلى احتمالية أن يكون الهجوم قد أصاب برج مراقبة في المبنى، أو منظومة رادار، أو إحدى منظومات الدفاع الجوي فوق أحد أسطح السفارة.

سبق هذا الانفجار استهداف لمنزل في حي الكرادة السكني وسط بغداد، في حدود الساعة 2 فجرا، حيث تعرض لدمار شبه كامل، بينما تفيد الأنباء أن المستهدف كان قائد أحد الفصائل العراقية.

وبعد ساعة، سمع دوي انفجار آخر في منطقة جنوب غرب بغداد، حيث استهدفت شاحنة صغيرة كانت متوقفة على طرف الطريق.

من جهتها أدانت خلية الإعلام الأمني في العراق في بيان صدر عنها استهداف الأحياء السكنية، وقالت إن ذلك يعد "تعديا واضحا وصريحا على القوانين الدولية وعلى حقوق المواطنين"، وقالت إنه "لا يمكن تبرير هذه الهجمات بأي حال".

بينما أشارت بعض المصادر الإعلامية إلى أن الضربات قبل فجر السبت، استهدفت كتائب حزب الله العراقية الموالية لإيران، وأسفرت عن مقتل شخصين في بغداد.

يذكر أن المسؤولين العراقيين أكدوا أن الدولة العراقية ملتزمة بحماية مقار البعثات الدبلوماسية والمصالح الأجنبية، كما شددوا على رفضهم استخدام الأجواء والأراضي العراقية كمنطلق للهجمات سواء على مصالح أجنبية في العراق أو على دول الجوار، مؤكدين أن العراق ليس طرفا في الحرب الجارية ويرفض الانجرار لها.