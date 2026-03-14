عاجل | رويترز عن مصدر إيراني: الحرس الثوري لن يقبل أي وقف لإطلاق النار أو محادثات أو جهود دبلوماسية
Published On 14/3/2026|
آخر تحديث: 20:42 (توقيت مكة)
رويترز عن مصادر إيرانية:
- طهران رفضت جهود عدة دول للتفاوض على وقف إطلاق النار ما لم توقف واشنطن وإسرائيل
- طهران طالبت بإنهاء دائم للهجمات وتقديم تعويضات في إطار اتفاق وقف إطلاق النار
- موقف طهران أصبح أكثر تشددا وكل ما أبلغ عنه عبر القنوات الدبلوماسية لم يعد ذا أهمية الآن
- الحرس الثوري يعتقد بقوة أنه إذا فقدت إيران السيطرة على مضيق هرمز فإنها ستخسر الحرب
- الحرس الثوري لن يقبل أي وقف لإطلاق النار أو محادثات أو جهود دبلوماسية
رويترز عن مسؤول بالبيت الأبيض:
- ترمب قال إن القيادة الجديدة بإيران أشارت إلى نيتها التحدث وستتحدث في النهاية
- ترمب غير مهتم حاليا بوقف إطلاق النار وعملية الغضب الملحمي مستمرة دون توقف
المصدر: الجزيرة