عاجل | رويترز عن مصدر إيراني: الحرس الثوري لن يقبل أي وقف لإطلاق النار أو محادثات أو جهود دبلوماسية

ترامب ومادورو
Published On 14/3/2026
آخر تحديث: 20:42 (توقيت مكة)

رويترز عن مصادر إيرانية:

  • طهران رفضت جهود عدة دول للتفاوض على وقف إطلاق النار ما لم توقف واشنطن وإسرائيل
  • طهران طالبت بإنهاء دائم للهجمات وتقديم تعويضات في إطار اتفاق وقف إطلاق النار
  • موقف طهران أصبح أكثر تشددا وكل ما أبلغ عنه عبر القنوات الدبلوماسية لم يعد ذا أهمية الآن
  • الحرس الثوري يعتقد بقوة أنه إذا فقدت إيران السيطرة على مضيق هرمز فإنها ستخسر الحرب
  • الحرس الثوري لن يقبل أي وقف لإطلاق النار أو محادثات أو جهود دبلوماسية

رويترز عن مسؤول بالبيت الأبيض:

  • ترمب قال إن القيادة الجديدة بإيران أشارت إلى نيتها التحدث وستتحدث في النهاية
  • ترمب غير مهتم حاليا بوقف إطلاق النار وعملية الغضب الملحمي مستمرة دون توقف
المصدر: الجزيرة

