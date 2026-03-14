عاجل | ترمب: القيادة المركزية الأمريكية نفذت قبل لحظات واحدة من أقوى الغارات الجوية في تاريخ الشرق الأوسط
Published On 14/3/2026|
آخر تحديث: 02:37 (توقيت مكة)
الرئيس الأمريكي دونالد ترمب:
- القيادة المركزية الأمريكية نفذت قبل لحظات واحدة من أقوى الغارات الجوية في تاريخ الشرق الأوسط
- الغارة الجوية دمرت تدميرا شاملا كل هدف عسكري في جزيرة خارك الإيرانية
- إذا أقدمت إيران على إعاقة المرور عبر مضيق هرمز فسأعيد النظر بقرار محو البنية التحتية النفطية لجزيرة خارك
- إيران لا تمتلك أي قدرة للدفاع عن أي هدف نختار مهاجمته وليس بوسعهم فعل أي شيء حيال ذلك
- سيكون من الحكمة على الجيش الإيراني ومن يتورط مع هذا النظام الإرهابي إلقاء أسلحتهم وإنقاذ بلادهم
المصدر: الجزيرة