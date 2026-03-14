عاجل,
أخبار|الشرق الأوسط

عاجل | ترمب: القيادة المركزية الأمريكية نفذت قبل لحظات واحدة من أقوى الغارات الجوية في تاريخ الشرق الأوسط

Published On 14/3/2026
|
آخر تحديث: 02:37 (توقيت مكة)

حفظ

الرئيس الأمريكي دونالد ترمب:

  • القيادة المركزية الأمريكية نفذت قبل لحظات واحدة من أقوى الغارات الجوية في تاريخ الشرق الأوسط
  • الغارة الجوية دمرت تدميرا شاملا كل هدف عسكري في جزيرة خارك الإيرانية
  • إذا أقدمت إيران على إعاقة المرور عبر مضيق هرمز فسأعيد النظر بقرار محو البنية التحتية النفطية لجزيرة خارك
  • إيران لا تمتلك أي قدرة للدفاع عن أي هدف نختار مهاجمته وليس بوسعهم فعل أي شيء حيال ذلك
  • سيكون من الحكمة على الجيش الإيراني ومن يتورط مع هذا النظام الإرهابي إلقاء أسلحتهم وإنقاذ بلادهم
المصدر: الجزيرة

