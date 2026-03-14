عاجلعاجل,
عاجل | ترمب: إحدى القواعد بالسعودية تعرضت لهجوم قبل أيام لكن الطائرات لم تضرب أو تدمر
Published On 14/3/2026|
آخر تحديث: 16:49 (توقيت مكة)
الرئيس الأمريكي دونالد ترمب:
- إحدى القواعد بالسعودية تعرضت لهجوم قبل أيام لكن الطائرات لم تضرب أو تدمر
- 4 من 5 طائرات في القاعدة التي هوجمت بالسعودية لم تتعرض لأضرار تذكر وعادت بالفعل للخدمة
- الطائرة الخامسة المتضررة قليلا ستعود للتحليق قريبا
- وسائل الإعلام تنشر مرة أخرى عناوين مضللة بشأن استهداف 5 طائرات تزويد بالوقود في السعودية
المصدر: الجزيرة