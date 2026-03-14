عاجل | ترمب: إحدى القواعد بالسعودية تعرضت لهجوم قبل أيام لكن الطائرات لم تضرب أو تدمر

Published On 14/3/2026
آخر تحديث: 16:49 (توقيت مكة)

الرئيس الأمريكي دونالد ترمب:

  • إحدى القواعد بالسعودية تعرضت لهجوم قبل أيام لكن الطائرات لم تضرب أو تدمر
  • 4 من 5 طائرات في القاعدة التي هوجمت بالسعودية لم تتعرض لأضرار تذكر وعادت بالفعل للخدمة
  • الطائرة الخامسة المتضررة قليلا ستعود للتحليق قريبا
  • وسائل الإعلام تنشر مرة أخرى عناوين مضللة بشأن استهداف 5 طائرات تزويد بالوقود في السعودية
المصدر: الجزيرة

