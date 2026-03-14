ترمب: معظم الطائرات المستهدفة بهجوم في السعودية لم تصب بأضرار

أكد الرئيس الأمريكي دونالد ترمب، اليوم السبت، استهداف قاعدة عسكرية في السعودية قبل أيام بهجوم إيراني، إلا أنه نفى إصابة الطائرات الأمريكية فيها بالقصف أو التدمير.

وكتب ترمب على حسابه على موقع التواصل الاجتماعي "تروث سوشال": "مرة أخرى، عنوان مضلل عمدًا من قِبل وسائل الإعلام الكاذبة حول 5 طائرات تزويد بالوقود زُعم إسقاطها في مطار بالمملكة العربية السعودية، وأنها أصبحت خارج الخدمة".

وأضاف "في الواقع، تعرضت القاعدة لهجوم قبل أيام، لكن الطائرات لم تُصب أو تُدمر. 4 من الطائرات الخمس لم تتضرر تقريبا، وعادت للخدمة بالفعل. أما الخامسة فقد تضررت قليلا، لكنها ستعود للتحليق قريبا. لم تُدمر أي منها، أو حتى تقترب من ذلك، كما زعمت وسائل الإعلام الكاذبة في عناوينها".

وهاجم ترمب وسائل إعلام أمريكية، قائلا "صحيفتا نيويورك تايمز وول ستريت جورنال (على وجه الخصوص)، وغيرهما من الصحف ووسائل الإعلام الدنيئة، تريداننا في الحقيقة أن نخسر الحرب. تقاريرهم السيئة تُناقض الحقائق تماما! إنهم مرضى نفسيا ومختلون عقليا، لا يدركون حجم الضرر الذي يُلحقونه بالولايات المتحدة الأمريكية".

ونشرت وسائل إعلام أمريكية، بينها صحيفة وول ستريت جورنال، أمس الجمعة، أن هجمات إيرانية ألحقت أضرارا بخمس طائرات للتزود بالوقود تابعة لسلاح الجو الأمريكي كانت على الأرض في قاعدة الأمير سلطان الجوية في السعودية.

وقالت الصحيفة إن الهجوم لم يسفر عن ‌سقوط ‌قتلى وإن الطائرات تخضع للإصلاح.