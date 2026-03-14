طهران تعلن إخراج حاملة طائرات أمريكية من الخدمة ومقتل 6 غربي إيران

قال المتحدث باسم القوات المسلحة الإيرانية "أخرجنا حاملة الطائرات الأمريكية أبراهام لينكولن من الخدمة "ولاذت بالفرار"، في حين قُتل 6 أشخاص من عائلة واحدة وأُصيب 7 آخرون في هجوم أمريكي إسرائيلي، اليوم السبت، على قرية "خزاب" غربي إيران.

وأعلن نائب محافظ إيلام الإيرانية عن مقتل 6 أشخاص من عائلة واحدة، بينهم طفل رضيع، إثر استهداف منزل سكني في مدينة إيوان الواقعة غربي البلاد.

كما أفادت إدارة الطوارئ في محافظة أذربيجان الشرقية باستهداف وحدتين صناعيتين غربي تبريز، صباح اليوم، بالإضافة إلى قصف عدة مواقع عسكرية بضواحي المدينة، وأضافت أن الهجمات على تبريز أدت إلى إصابة 5 مواطنين دون تسجيل أي حالة وفاة حتى اللحظة.

إسقاط مسيّرات

في هذه الأثناء، أعلن المتحدث باسم مقر خاتم الأنبياء إسقاط مسيّرات "إم كيو 9" وتنفيذ موجتين جديدتين من الهجمات ضمن عملية "الوعد الصادق 4″.

ونقلت وكالة تسنيم الدولية للأنباء عن المتحدث أنه تم إسقاط المسيّرتين في مدينتي فيروز آباد وبندر عباس، إضافة إلى إسقاط طائرة مسيّرة أخرى في أجواء تبريز، وذلك بواسطة منظومات الدفاع الجوي التابعة للحرس الثوري.

وأوضح أن إجمالي الطائرات المسيّرة التي تم إسقاطها ارتفع إلى 112 طائرة من مختلف الأنواع القتالية والاستطلاعية والانتحارية.

وردا على تصريحات الرئيس الأمريكي، أعلن المتحدث أنه في حال وقوع هجوم على البنية التحتية النفطية والاقتصادية والطاقة الإيرانية، فسيتم تدمير جميع البنى التحتية النفطية والاقتصادية والطاقة التابعة لشركات النفط في جميع أنحاء المنطقة التي تمتلك فيها الولايات المتحدة حصصا أو تتعاون معها تدميرا كاملا.

بدوره، أعلن الحرس الثوري أنه شنَّ هجمات على 500 هدف عسكري أمريكي وإسرائيلي منذ بداية الحرب.

وقال الحرس الثوري في بيان، اليوم السبت، "نفذنا هجمات على 60 هدفا إستراتيجيا و500 هدف عسكري أمريكي وإسرائيلي منذ بداية الحرب، باستخدام أكثر من 700 طائرة مسيَّرة ومئات الصواريخ".

ولم يُقدِّم البيان معلومات عن نوع المسيرات المستخدمة أو العدد الدقيق للصواريخ وأنواعها.

اعتقالات

واعتقلت السلطات الإيرانية في مدينة قم، الجمعة، 13 شخصا بتهمة حيازة أجهزة ستارلينك للأقمار الصناعية.

ونقلت وكالة فارس للأنباء عن بيان للحرس الثوري الإيراني أن المتهمين الـ13 كانوا يحملون بحوزتهم 3 أجهزة ستارلينك، مضيفا أنه "تم حبس المتهمين وبدء الإجراءات القانونية والقضائية بحقهم".

كما اعتقلت السلطات في طهران 4 أشخاص بتهمة تأمين وتسريب معلومات لصالح قناة تلفزيونية مناهضة للنظام الإيراني.

وذكرت تقارير إعلامية إيرانية أن المتهمين الأربعة سجلوا عبر هواتفهم مواقع سقوط الصواريخ وأماكن استهداف الهجمات الأمريكية الإسرائيلية، وشاركوها مع القناة التي تبث من لندن.

هجوم على طائرات تزويد الوقود

وأعلن المتحدث باسم القوات المسلحة إخراج "أبراهام لينكولن أكبر سفينة حربية أمريكية من الخدمة"، وقال إن "الحاملة لاذت بالفرار".

وكانت القيادة المركزية الأمريكية (سنتكوم) ردت على بيانات للحرس الثوري الإيراني بأنه عطّل حاملة الطائرات الأمريكية "يو إس إس أبراهام لينكولن"، موضحة أن "الحرس الثوري لا يكتفي بترويج الأكاذيب المُعاد تدويرها، بل يُناقضها بأكاذيب أخرى"، وأكدت أن مجموعة حاملة الطائرات لا تزال تُسيطر على المجال الجوي الإيراني من البحر.

بدورها، نقلت صحيفة وول ستريت جورنال عن مسؤولَين أمريكيَين اثنين أن 5 طائرات تزويد بالوقود تابعة لسلاح الجو الأمريكي تعرضت لهجوم صاروخي إيراني على قاعدة الأمير سلطان الجوية في السعودية، مما أدى إلى إلحاق أضرار به.

وأوضح المسؤولان أن الطائرات استُهدفت خلال هجوم صاروخي إيراني على القاعدة السعودية في الأيام.

وقال أحد المسؤولَين إن الطائرات تضررت لكنها لم تُدمر بالكامل، ويجري إصلاحها، ولم يُسفر الهجوم عن أي وفيات.

وبهذا يرتفع عدد طائرات التزويد بالوقود التابعة لسلاح الجو الأمريكي التي تضررت أو دُمرت إلى 7 طائرات على الأقل.

ويأتي هذا بعد اصطدام طائرتي تزويد بالوقود من طراز "135- كيه سي" تابعتين لسلاح الجو يوم الخميس، مما أدى إلى تحطم إحداهما.

وأعلن البنتاغون يوم الجمعة عن مقتل جميع أفراد الطاقم الستة.

ومنذ 28 فبراير/شباط الماضي تشن إسرائيل والولايات المتحدة حربا على إيران، أودت بحياة مئات الأشخاص، على رأسهم المرشد علي خامنئي ومسؤولون أمنيون، فيما تردّ طهران بصواريخ وطائرات مسيرة باتجاه إسرائيل.

كما تستهدف إيران ما تصفها بمصالح أمريكية في دول عربية، مما تسبب بسقوط قتلى وجرحى وألحق أضرارا بأعيان مدنية، وهو ما أدانته الدول المستهدفة.