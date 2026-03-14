سي إن إن: الهجوم الأمريكي على إيران أسفر عن نتائج عكسية غير متوقعة

كشف تقرير نشرته شبكة "سي إن إن"، اليوم السبت، أن الهجوم الأمريكي على إيران أسفر عن نتائج عكسية غير متوقعة أدت إلى تحول سريع للحرب إلى صراع مفتوح لديه تداعيات اقتصادية وسياسية خطيرة.

ورغم تمكن الضربة العسكرية الأولى، في 28 فبراير/شباط الماضي من اغتيال المرشد الأعلى علي خامنئي وعدد من كبار القادة العسكريين، فقد فشلت العملية في تحقيق الهدف السياسي المرجو، حسب التقرير.

وأفاد التقرير بأن الخطة الأمريكية فشلت في تغيير القيادة العليا للنظام الإيراني بوجوه "أكثر اعتدالا وتعاونا مع واشنطن"، مشيرا إلى أن اغتيال المرشد الأعلى علي خامنئي وعدد من مساعديه لم يؤد إلى انهيار النظام، بل أدى إلى زيادة تصلبه.

وعقب اغتيال علي خامنئي، سارعت إيران إلى تعيين ابنه مجتبى خامنئي مرشدا أعلى جديدا، ووعد -بدوره- بالانتقام من الضربات الأمريكية وأعلن غلق مضيق هرمز، مما عكس تصلبا في موقف النظام الإيراني بدلا من تراجعه، حسب التقرير.

نتائج عكسية

كما تشمل هذه النتائج "العكسية" أيضا -وفقا للتقرير- تعزيز سيطرة النظام الإيراني على مفاصل الدولة وامتداد النزاع إلى دول المنطقة وإحداث أزمة طاقة عالمية مع غلق مضيق هرمز، الحيوي الذي يمر عبره نحو 20% من النفط العالمي.

وأفاد التقرير بأن بعض المسؤولين الأمريكيين أعربوا عن قلقهم من أن استمرار الحرب على إيران قد يؤدي إلى زيادة العمليات الانتقامية الإيرانية، لافتا إلى أن الردود الإيرانية لم تقتصر على الداخل، بل امتدت لتشمل دول الخليج رغم أنها لم تشارك في الحرب.

كما تناول تقرير "سي إن إن" كيفية تأثير ضعف التخطيط الأمريكي على مسار الحرب، إذ أشار إلى تقليص دور مجلس الأمن القومي الأمريكي بشكل كبير خلال العام الماضي، مما أضعف دوره في التنسيق وجمع المعطيات قبل اتخاذ القرارات الحاسمة.

وكان مجلس الأمن القومي في السابق الجهة الأساسية التي تقوم بتجميع المعلومات وتحليل المخاطر المحتملة قبل عرضها على المسؤولين الرئيسيين، غير أن تقليص هذا الدور أدى إلى ثغرات في عملية التخطيط وأثر سلبا على وضوح إستراتيجية الحرب وفعاليتها، بحسب ما أوردته "سي إن إن".

وأبرز التقرير أن إدارة ترامب بعد أسبوعين من بدء الحرب لم تتمكن بعد من وضع إستراتيجية واضحة لإنهاء الصراع الذي تزداد تعقيداته يوما بعد يوم.

وقال إن الهجوم الذي كان من المفترض أن يكون حملة عسكرية مركزة وخاطفة، تحول إلى حرب مفتوحة خرجت عن السيطرة الأمريكية، مع توسيع نطاق الرد الإيراني.