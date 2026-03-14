حماس تدين "العدوان" وتدعو إيران لعدم استهداف دول الجوار

أعربت حركة المقاومة الإسلامية (حماس) عن قلقها البالغ إزاء الحرب الدائرة في المنطقة، مؤكدة -في بيان صدر السبت- إدانتها "العدوان الأمريكي الصهيوني على الجمهورية الإسلامية في إيران"، واصفة إياه بأنه "ينتهك قواعد القانون الدولي والقانون الدولي الإنساني، ويهدد الأمن والسلم الإقليمي والدولي".

وأكدت حماس حق إيران في الرد على العدوان وفق الأعراف والقوانين الدولية، لكنها دعت إلى عدم استهداف دول الجوار، وحثت جميع دول المنطقة على التعاون لوقف العدوان والحفاظ على أواصر الأخوة.

وشددت الحركة على أن مصلحة الأمة الإسلامية والمنطقة تتطلب وقف هذه الحرب، داعية جميع الدول والمنظمات الدولية للعمل على إنهائها فورا، ومثمنة الجهود التي بذلتها بعض الدول لتغليب لغة الحوار والدبلوماسية.

عدوان سافر

وكانت حركة حماس قد حمّلت الإدارة الأمريكية والحكومة الإسرائيلية المسؤولية الكاملة عما وصفته بالعدوان السافر والجريمة النكراء ضد سيادة الجمهورية الإسلامية في إيران، وعن تداعياتها الخطيرة على أمن واستقرار المنطقة، حسب نص بيان صادر عنها.

واعتبرت الحركة أن هذه الهجمات الأمريكية الإسرائيلية تؤجج المزيد من الأزمات والصراعات التي لا تخدم إلا الأجندات الصهيونية في التوسّع والهيمنة والسيطرة على حساب حقوق الفلسطينيين ومصالح الشعوب العربية.

ودعت حماس الأمة العربية والإسلامية والمجتمع الدولي، دولا ومؤسسات، إلى التحرّك العاجل واتخاذ مواقف جادة وحازمة ضد هذه الجرائم والانتهاكات المتصاعدة، ووضع حدّ لاستمرارها في عموم المنطقة.

وقالت حركة حماس إنها تجدّد تضامنها ووقوفها إلى جانب إيران، مترحّمة على قتلاها، ومنددة بما وصفته بالاعتداء الصهيو أمريكي عليها.

ومنذ 15 يوما، تشن إيران هجمات صاروخية وعبر الطائرات المسيّرة على ما تقول إنها قواعد ومصالح أمريكية بدول الخليج والعراق والأردن، لكنّ بعضها أسقط قتلى وجرحى وأضر بأعيان مدنية، وأصاب أهدافا ومنشآت حيوية.

إعلان

وكانت مندوبة قطر في الأمم المتحدة الشيخة علياء آل ثاني قد شددت على أن هجمات إيران على قطر غير مبررة وتُعد تصعيدا غير مقبول، مشيرة إلى أن الاعتداءات الإيرانية وضعت المدنيين تحت الخطر وسببت أضرارا في البنية التحتية.

وحذرت مندوبة قطر من أن اعتداءات طهران تهدد أمن المنطقة، وتقوّض أسس التفاهم التي تقوم عليها العلاقات، لافتة إلى أن "التقاعس عن الرد سيرسل إشارة خطيرة بأن مهاجمة جيران غير متورطين لا تترتب عليها عواقب".