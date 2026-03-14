ترمب يرفض عرضا من بوتين بشأن اليورانيوم الإيراني

أورد موقع أكسيوس الأمريكي أن الرئيس دونالد ترمب رفض عرضا من الرئيس الروسي فلاديمير بوتين بنقل اليورانيوم المخصب الإيراني إلى روسيا كجزء من صفقة لإنهاء الحرب.

وقال الموقع -في تقرير حصري أعده المراسلان باراك رافيد ومارك كابوتو- إن بوتين قدَّم عرضه لترمب خلال مكالمة هاتفية معه هذا الأسبوع.

وذكر التقرير أن الأمر يتعلق بتأمين 450 كيلوغراما من اليورانيوم الإيراني المخصب بنسبة 60% القابل للتحويل إلى درجة الأسلحة النووية خلال أسابيع، وما يكفي لأكثر من 10 قنابل نووية، وهو أحد الأهداف الرئيسية للحرب بالنسبة للولايات المتحدة وإسرائيل.

لروسيا تجربة سابقة

وأوضح الموقع أن عرض بوتين يمكن أن يساعد، نظريا، في تسهيل إزالة الترسانة النووية الإيرانية دون الحاجة إلى قوات أمريكية أو إسرائيلية على الأرض.

وأضاف أن روسيا بالفعل قوة نووية، وقد خزنت سابقا اليورانيوم الإيراني منخفض التخصيب بموجب الاتفاق النووي لعام 2015، مما يجعلها واحدة من الدول القليلة القادرة تقنيا على قبول المادة.

وقال إن بوتين طرح عدة أفكار لإنهاء الحرب بين الولايات المتحدة وإيران، وكان اقتراح نقل اليورانيوم أحد هذه الأفكار.

أكسيوس: كانت روسيا قد قدمت مقترحات مشابهة خلال المفاوضات النووية بين الولايات المتحدة وإيران في مايو/أيار الماضي

ليست المرة الأولى لتقديم العرض

ونقلت أكسيوس عن مسؤول أمريكي القول إن هذه ليست المرة الأولى التي يُقدَّم فيها العرض ولم يتم قبوله، مضيفا أن موقف الولايات المتحدة هو أنها بحاجة لرؤية اليورانيوم مؤمَّنا.

وكانت روسيا قد قدمت، وفقا لأكسيوس، مقترحات مشابهة خلال المفاوضات النووية بين الولايات المتحدة وإيران في مايو/أيار الماضي، قبل أن تشن الولايات المتحدة وإسرائيل هجمات على المنشآت النووية الإيرانية في يونيو/حزيران وفي الأسابيع التي سبقت اندلاع الحرب الحالية.

إيران رفضت من قبل

وكانت إيران قد رفضت، في آخر جولة من المحادثات قبل الحرب، فكرة النقل واقترحت تخفيف تركيز اليورانيوم داخل منشآتها تحت إشراف الوكالة الدولية للطاقة الذرية.

وذكرت أكسيوس أنه لا يزال من غير الواضح ما إذا كانت إيران ستوافق على العرض الآن.

وقال المسؤول الأمريكي، الذي تحدث لأكسيوس، إن ترمب يتحدث مع الجميع -شي، بوتين، الأوروبيين- ومستعد دائما لإبرام صفقة، لكن يجب أن تكون صفقة جيدة، "الرئيس لا يبرم صفقات سيئة".

وناقشت الولايات المتحدة وإسرائيل، كما أفادت أكسيوس سابقا، إرسال قوات خاصة إلى إيران لتأمين الترسانة النووية في مرحلة لاحقة من الحرب.

لأمريكا خيارات أخرى

وقال وزير الدفاع بيت هيغسيث في مؤتمر صحفي يوم الجمعة إن الولايات المتحدة "تمتلك مجموعة من الخيارات" للسيطرة على اليورانيوم الإيراني عالي التخصيب.

وأضاف هيغسيث أن أحد الخيارات هو أن تسلِّم إيران المخزون طواعية، "وهو ما ستـرحب به" الولايات المتحدة.

وقال أيضا: "لم يكونوا مستعدين للقيام بذلك في المفاوضات. لن أخبر هذه المجموعة أو العالم بما نحن مستعدون للقيام به أو بالمدى الذي نحن مستعدون للذهاب إليه، لكن بالتأكيد لدينا خيارات".

ترمب يكشف

وكان ترمب قد كشف للمرة الأولى بأن روسيا تساعد إيران في الحرب، بعد أيام من التقارير حول تزويد موسكو للمخابرات الإيرانية لاستهداف القوات الأمريكية.

وقال ترمب في مقابلة مع فوكس نيوز: "أعتقد أن بوتين ربما يساعدهم قليلا، نعم. وربما يعتقد أننا نساعد أوكرانيا، أليس كذلك؟"