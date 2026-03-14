ترمب يربط انتهاء الحرب على إيران بـ"شعور في أعماقه"

قال الرئيس الأمريكي دونالد ترمب إنه لا يمكنه القول متى ستنتهي الحرب على إيران، وذلك بعد ساعات فقط من تصريحه لإذاعة فوكس نيوز، الجمعة، بأن القتال سينتهي "عندما يشعر بذلك في أعماقه".

وأوضح ترمب أن الحرب ستستمر على إيران طالما كان ذلك ضروريا، وقال إن لديه "رأيا خاصا إزاء موعد انتهاء الحرب".

واعتبر أن من الحكمة أن يُلقي الجيش الإيراني ومن "يتورط مع هذا النظام الإرهابي" سلاحه وأن "ينقذوا بلادهم".

وتابع الرئيس الأمريكي قائلا إن إيران لن تمتلك سلاحا نوويا أبدا، وإنها لن تحظى بالقدرة على تهديد الولايات المتحدة أو الشرق الأوسط أو العالم.

وأضاف أن إيران لا تمتلك أي قدرة للدفاع عن أي هدف تختار واشنطن مهاجمته، وأنه ليس بوسعها فعل أي شيء حيال ذلك، على حد قوله.

وفي تصريحات أخرى خلال مقابلة إذاعية مع فوكس نيوز، رأى ترمب أن النظام الإيراني قد لا يسقط سريعا بعد الهجوم الأمريكي الإسرائيلي.

وقال: "هناك عقبة كبيرة يصعب تجاوزها بالنسبة إلى من لا يملكون أسلحة (من الشعب)"، معبرا عن اعتقاده بأن تحرك الشعب الإيراني سيحصل، لكن "ربما ليس فورا".

رسائل متضاربة

وتأتي تصريحات ترمب وسط رسائل متضاربة من إدارته بشأن مدة الحرب، إذ أشار مسؤولون كبار في الإدارة إلى أن الحرب قد تستغرق من أيام إلى أشهر.

وقالت المتحدثة باسم البيت الأبيض إن عملية "الغضب الملحمي" ستتواصل حتى تحقيق أهدافها، وفي مقدمتها إنهاء ما تصفه واشنطن بالتهديد العسكري الإيراني.

وبشأن التداعيات الاقتصادية، قلّل ترمب من أثر الحرب على الاقتصاد الأمريكي، رغم الارتفاع الحاد في أسعار النفط عقب الهجمات ضد إيران، والتي تسببت بأكبر اضطراب في الإمدادات النفطية وتكلفة وصلت إلى 11 مليار دولار في أسبوعها الأول، وفق تقديرات البنتاغون.

إعلان

وقال ترمب في منشور سابق إن الولايات المتحدة هي "أكبر منتج للنفط في العالم"، وإن ارتفاع الأسعار يعود بالنفع على الاقتصاد الأمريكي.

ومنذ 28 فبراير/شباط الماضي، تشن إسرائيل والولايات المتحدة هجمات على إيران، أودت بحياة مئات الأشخاص، على رأسهم المرشد الأعلى علي خامنئي ومسؤولون أمنيون.

وترد طهران بإطلاق صواريخ وطائرات مسيّرة باتجاه إسرائيل، كما تشنّ هجمات على ما تقول إنها قواعد ومصالح أمريكية في دول عربية، أدى بعضها إلى سقوط قتلى وجرحى، وإلحاق أضرار بأعيان مدنية، منها مصافٍ للنفط.