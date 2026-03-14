قال الرئيس الأمريكي دونالد ترمب، اليوم السبت، إن دولا كثيرة سترسل سفنا حربية لإبقاء مضيق هرمز مفتوحا، لكنه لم يفصح عن الدول التي ستُقدِم على هذه الخطوة.

وكتب ترمب في منشور على منصة تروث سوشال "سترسل ‌دول كثيرة، وخاصة تلك المتضررة من محاولة إيران إغلاق مضيق هرمز، سفنا حربية بالتنسيق مع الولايات المتحدة الأمريكية لإبقاء المضيق مفتوحا وآمنا".

وعبَّر ترمب عن أمله في أن ترسل الصين وفرنسا واليابان وكوريا الجنوبية وبريطانيا ودول أخرى سفنا إلى المنطقة.

وجاء في المنشور "في غضون ذلك، ستشن الولايات المتحدة قصفا عنيفا على طول الساحل، وستواصل استهداف القوارب والسفن الإيرانية وإغراقها".

وتابع ترمب "لقد دمرنا بالفعل 100% من القدرة العسكرية لإيران، ولكن من السهل عليهم إرسال طائرة مسيَّرة أو اثنتين، أو إسقاط لغم، أو إطلاق صاروخ قصير المدى في مكان ما على طول هذا الممر المائي أو داخله، بغض النظر عن مدى الهزيمة النكراء التي لحقت بهم".

ويُعَد مضيق هرمز من أهم ممرات الطاقة في العالم إذ يمر عبره نحو 20% من إمدادات النفط العالمية، لكن الهجمات التي استهدفت سفنا في المنطقة أدت إلى اقتراب حركة الملاحة فيه من التوقف.

وفي الثاني من مارس/آذار الجاري، أعلنت إيران أن مضيق هرمز مغلق، وأنها ستهاجم أي سفن تحاول عبور هذا الممر الإستراتيجي لعبور ناقلات النفط من المنطقة إلى أنحاء العالم.

يُذكر أن المرشد الإيراني مجتبى خامنئي أمر، الخميس، بإبقاء مضيق هرمز مغلقا، وسارع الحرس الثوري إلى التعهد بتنفيذ هذا الأمر، في وقت يتواصل فيه ارتفاع أسعار الخام بسبب الحرب، إذ تجاوز مجددا مستوى 100 دولار للبرميل.

ومنذ 28 فبراير/شباط الماضي، تشن إسرائيل والولايات المتحدة هجمات على إيران، أودت بحياة مئات الأشخاص على رأسهم المرشد الأعلى السابق علي خامنئي ومسؤولون أمنيون، في حين ترد طهران بإطلاق صواريخ ومسيّرات باتجاه إسرائيل، وما تصفها بـ"المصالح الأمريكية" في المنطقة، لكن هذه الهجمات طالت منشآت مدنية في دول المنطقة، مثل المطارات والموانئ ومنشآت الطاقة.