الجيش السوري يتسلم قاعدة رميلان بالحسكة

قالت وزارة الدفاع السورية، السبت، إن الجيش تسلم قاعدة رميلان بريف محافظة الحسكة في شمال شرقي البلاد، بعد انسحاب قوات التحالف الدولي منها.

ونقلت وكالة الأنباء الرسمية (سانا)، عن إدارة الإعلام والاتصال في وزارة الدفاع قولها إن "قوات الجيش العربي السوري تتسلم قاعدة رميلان بريف الحسكة، بعد انسحاب قوات التحالف الدولي منها".

وتكتسب القاعدة أهمية إستراتيجية، بسبب وقوعها في أبرز مناطق إنتاج النفط في سوريا، فضلا عن قربها من حقلي رميلان والسويدية اللذين يشكلان جزءا رئيسيا من منظومة الإنتاج النفطي في البلاد، وفق وسائل إعلام سورية.

وفي نوفمبر/تشرين الثاني الماضي، انضمت سوريا إلى التحالف الدولي ضد تنظيم الدولة الإسلامية، الذي تشكل بقيادة الولايات المتحدة في عام 2014. وانسحبت القوات الأمريكية من قواعد عدّة كانت تتمركز فيها في إطار التحالف خلال الشهر الماضي.

فقد انسحبت الولايات المتحدة تباعا من قاعدة التنف على الحدود السورية العراقية، ومن قاعدة على أطراف بلدة الشدادي التي كانت تضم سجنا احتجزت فيه القوات الكردية عناصر من تنظيم الدولة، قبل أن تتقدم القوات الحكومية إلى المنطقة. كما بدأت الانسحاب من قاعدة قسرك في محافظة الحسكة.

ووسعت السلطات السورية في الأشهر الأخيرة سيطرتها على مناطق في شمال شرق البلاد كانت تحت سيطرة قوات سوريا الديمقراطية (قسد)، إثر اشتباكات بين الطرفين أفضت إلى اتفاق بدمج مؤسسات الإدارة الذاتية في إطار الدولة.