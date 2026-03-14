الأمم المتحدة: الوضع الإنساني في لبنان كارثي

دعت الأمم المتحدة المانحين إلى تقديم المساعدة اللازمة إلى اللبنانيين، وحثت حزب الله اللبناني وإسرائيل على وقف إطلاق النار فورا، معتبرة أن ما يجري في المنطقة يهدد السلم والأمن الدوليين.

وأطلق الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش نداء إنسانيا طارئا بقيمة 325 مليون دولار لدعم شعب لبنان.

وقال ستيفان دوجاريك المتحدث باسم الأمين العام للأمم المتحدة -في مقابلة مع "الجزيرة مباشر"- إن غوتيريش وجه هذه الدعوة خلال الزيارة التي يقوم بها إلى لبنان، وكشف أنه ستكون هناك العديد من الآليات سواء من الأمم المتحدة أو من غيرها من أجل حث الأطراف من أجل وقف الاقتتال.

وأضاف أن التركيز حاليا هو على لبنان بعد إقحام المدنيين اللبنانيين في الحرب الجارية، مشيرا إلى أن أكثر من 800 ألف شخص اضطروا لمغادرة بيوتهم ويحاولون الانتقال إلى الشمال، واصفا الوضع الإنساني بالكارثي.

وعبر المتحدث الأممي عن أسفه للتطورات الحاصلة في ظل رفض إسرائيل التفاوض مع لبنان، والتهديد بإرسال قوات برية إلى هناك، وقال إن قوات الطوارئ الدولية (يونيفيل) أرسلت تقارير بشأن تبادل إطلاق النار بين إسرائيل وحزب الله، وبشأن تقدم القوات البرية الإسرائيلية وبعض الاختراقات، مما تسبب في وضع إنساني كارثي.

تداعيات عالمية

ومن جهة أخرى، تعهد المتحدث باسم الأمين العام للأمم المتحدة بأن المنظمة الدولية ستقوم بما في وسعها من أجل عودة الولايات المتحدة وإيران إلى طاولة المفاوضات، محذرا من أن تداعيات هذه الحرب لا تقتصر على المنطقة فقط، بل ستكون عالمية.

وقال دوجاريك إن الأولوية هي منع توسع الحرب الدائرة في المنطقة، مشيرا إلى أن هناك العديد من القتلى في صفوف المدنيين سواء في دول الخليج أو في إسرائيل، بالإضافة إلى التداعيات الاقتصادية.

وأشار إلى وجود تهديد جدي للأمن والسلام في المنطقة، مشيرا إلى أن "المادة الثانية من ميثاق الأمم المتحدة تمنع استخدام القوة من دولة إلى أخرى بدون تفويض من مجلس الأمن الدولي"، وهوما يحصل في المنطقة حاليا.

وعن مدى قدرة الأمم المتحدة على القيام بمسؤولياتها، قال دوجاريك إن بعض أعضاء مجلس الأمن الدولي ينتهكون القانون الدولي.

ومنذ 28 فبراير/شباط الماضي، تشن الولايات المتحدة وإسرائيل هجمات واسعة على إيران، أسفرت عن مئات القتلى في مقدمتهم المرشد علي خامنئي وقادة عسكريون بارزون، وترد إيران باستهداف إسرائيل بالصواريخ والمسيّرات، كما تستهدف ما تقول إنها قواعد أمريكية في المنطقة.

وتوسعت الحرب إلى لبنان الذي يتعرض منذ مطلع الشهر الجاري لغارات إسرائيلية مكثفة تصاحبها توغلات برية في الجنوب، ويرد حزب الله بقصف أهداف عسكرية في إسرائيل والقوات المتوغلة عبر الحدود.