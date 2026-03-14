اعتراض مسيّرات وصواريخ في السعودية وقطر والكويت وسقوط شظايا بدبي

This image taken from a video shows a man riding past as smoke rises from a fire which, according to the authorities was caused by a successful interception, at Dubai's Al Quoz Industrial area, United Arab Emirates, Friday, March 13, 2026. (AP Photo)
تصاعد الدخان بعد سقوط شظايا اعتراض ناجح في منطقة القوز الصناعية بدبي (أسوشيتد برس)
Published On 14/3/2026

أعلنت السعودية وقطر والكويت والبحرين، فجر اليوم السبت، تصديها لهجمات صاروخية وعبر الطائرات المسيّرة، في حين سقطت شظايا على واجهة أحد المباني وسط مدينة دبي الإماراتية جراء اعتراض هدف جوي.

السعودية: اعتراض 10 مسيّرات

وقالت وزارة الدفاع السعودية إنها اعترضت ودمّرت نحو 10 مسيّرات بعد منتصف الليل، وأكدت تدمير 7 مسيّرات في المنطقة الشرقية، وأخرى في منطقة الجوف، ومسيّرتين كذلك في الربع الخالي.

كما أفادت الوزارة باعتراض وتدمير صاروخ باليستي أُطلق باتجاه محافظة الخرج جنوب شرق العاصمة الرياض.

وفي سياق مرتبط، قالت صحيفة وول ستريت جورنال الأمريكية إن 5 طائرات تزويد بالوقود تابعة لسلاح الجوي الأمريكي تضررت، إثر ضربة إيرانية استهدفت قاعدة الأمير سلطان في السعودية.

قطر: إخلاء بعض المناطق

وفي قطر، أكدت وزارة الدفاع أن القوات المسلحة تصدت لهجمتين صاروخيتين استهدفت الدولة.

وأعلنت وزارة الداخلية القطرية أنها "تقوم بإخلاء عدد من المناطق المحددة كإجراء احترازي مؤقت، في إطار الحرص على السلامة العامة لحين زوال الخطر".

الكويت والبحرين

وفي الكويت، قال الحرس الوطني إنه أسقط مسيّرتين في إطار جهود تعزيز الأمن وحماية المواقع الحيوية والتصدي لأي تهديدات محتملة.

أما في البحرين، فأفادت وزارة الداخلية بإطلاق صفارات الإنذار، قائلة إن على المواطنين والمقيمين التوجّه لأقرب مكان آمن، دون ورود مزيد من التفاصيل.

Firefighters work at the site after reported Iranian strikes triggered fire at fuel tanks near the airport, in Muharraq, Bahrain March 12, 2026, in this screengrab taken from a handout video. Bahrain Information Ministry/Handout via REUTERS THIS IMAGE HAS BEEN SUPPLIED BY A THIRD PARTY. VERIFICATION: - Tanks, utility poles and buildings matched file and satellite imagery - Coordinates of the facility on fire: 26.26282799860747, 50.65329169205331 - Exact time not verified but no older version of the video was found posted online before March 12 - Bahrain’s Ministry of Interior wrote on X that fuel tanks at a facility in Muharraq were targeted by Iranian forces on the morning of March 12
رجال إطفاء يعملون بموقع اندلع فيه حريق بخزانات وقود قرب مطار المحرق بالبحرين إثر غارات إيرانية (رويترز)

الإمارات: سقوط شظايا

وفي الإمارات، قال المكتب الإعلامي لحكومة دبي إن الجهات المختصة انتهت من التعامل مع حادث ناجم عن سقوط شظايا على واجهة أحد المباني في وسط دبي، نتيجة اعتراض جوي، موضحا أن الحادث لم يسفر عن وقوع حريق أو تسجيل إصابات.

epa12814068 A view of the damaged part of the Dubai Creek Harbour Tower after it was hit by an Iranian drone attack in Dubai, United Arab Emirates, 12 March 2026. EPA/STRINGER
جزء متضرر من واجهة مبنى سقطت عليه شظايا اعتراض في دبي (الأوروبية)

أتى ذلك في ظل إعلان الحرس الثوري الإيراني إطلاق الموجة 48 من عمليات "الوعد الصادق 4″، وهو الاسم الذي أطلقه على رد إيران على الهجمات الأمريكية الإسرائيلية المستمرة منذ 28 فبراير/شباط الماضي.

ومنذ 28 فبراير/شباط الماضي، تتعرّض دول خليجية وعربية لعمليات استهداف بصواريخ ومسيّرات إيرانية، في إطار استهداف طهران ما تصفها بـ"قواعد ومصالح أمريكية في دول المنطقة"، ردا على الغارات الأمريكية الإسرائيلية.

لكنّ الهجمات الإيرانية استهدفت أماكن مدنية ومنشآت الطاقة، وأسقطت قتلى وجرحى، وألحقت أضرارا بأبنية في دول الخليج، وهو ما أدانته دول مجلس التعاون الخليجي، مطالبة بوقف هذه الاعتداءات.

والخميس، اعتمد مجلس الأمن الدولي قرارا يدين هجمات إيران الصاروخية على دول خليجية والأردن، بعد أن قدمت البحرين مشروع القرار باسم مجلس التعاون الخليجي.

المصدر: الجزيرة

