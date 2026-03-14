إنفاق وزارة الحرب الأمريكية على الطعام يثير الشكوك والجدل

أثار تقرير صادر عن منظمة الشفافية الأمريكية ضمن مشروع الرقابة المعروف باسم "أوبن ذا بوكس" جدلا واسعا بعد كشفه تفاصيل إنفاق وزارة الحرب الأمريكية خلال شهر سبتمبر/أيلول 2025، وهو الشهر الأخير من السنة المالية في الولايات المتحدة.

وكشف التقرير عن صرف مبالغ كبيرة على مواد غذائية وتجهيزات غير عسكرية، من بينها نحو 15 مليون دولار لشرائح اللحم، و7 ملايين دولار لذيل الكركند، ومليونا دولار لسلطعون البحر الملكي، إضافة إلى 140 ألف دولار للدونات. كما أشار إلى إنفاق 225 مليون دولار على الأثاث، فضلا عن شراء تجهيزات أخرى مثل آلات آيس كريم بقيمة 140 ألف دولار.

ويخضع إنفاق الميزانيات الفدرالية لرقابة الكونغرس بموجب قانون الميزانية والرقابة لعام 1974، الذي يلزم الوكالات الحكومية بإنفاق مخصصاتها قبل نهاية السنة المالية في 30 سبتمبر/أيلول، وفق قاعدة تعرف باسم "استخدمها أو ستخسرها".

وقد أثار التقرير انتقادات سياسية، إذ وصف زعيم الأقلية الديمقراطية في مجلس الشيوخ تشاك شومر وزير الدفاع بيت هيغسيث بأنه "محتال"، معتبرا أن الأموال المصروفة كان يمكن أن تمول إعفاءات ضريبية صحية لسنوات.

كما دعت عضوة الكونغرس جاسمين كروكيت إلى مساءلته، منتقدة إنفاق ملايين الدولارات على أطعمة فاخرة في وقت يجري فيه تقليص برامج المساعدة الغذائية والرعاية الصحية.

وأثار التقرير تفاعلا واسعا على منصات التواصل الاجتماعي بعد أن تناولته حلقة برنامج "شبكات" التي سلطت الضوء على تفاصيل الإنفاق وما أثاره من جدل.

وفي تعليقه على التقرير، كتب جان:

"إنفاق نهاية السنة المالية هو أكثر الممارسات إهدارا للمال العام وهذا معروف لدى مؤسسات الدولة الأمريكية..".

أما منتصر فانتقد ما اعتبره مفارقة بين إنفاق الحكومة وأوضاع المواطنين، قائلا:

"ملايين الدولارات يسارعون بإنفاقها على الأكل في شهر واحد وملايين الأمريكيين يواجهون ارتفاع الضرائب والأسعار. يتحدثون عن العدل؟".

بدورها علّقت صوفيا مستغربة حجم المصروفات على الطعام:

"يعني كل هالمبالغ عالأكل لا وآيس كريم ودونت؟ إذا مبالغ هيك في أكل يعني اتخيلوا المبالغ اللي يخصصوها للحرب".

في حين دعا أسامة إلى مراجعة القوانين المنظمة للميزانيات الحكومية، فكتب: