إصابة أربعة فلسطينيين بهجوم مستوطنين شرق بيت لحم

أصيب أربعة فلسطينيين، صباح السبت، بالرصاص خلال هجوم شنّه مستوطنون على قرية كيسان شرقي مدينة بيت لحم، جنوبي الضفة الغربية المحتلة.

وأفاد رئيس مجلس قروي كيسان، موسى عبيات، بأن مجموعة من المستوطنين هاجمت المواطنين في القرية، وأطلقت الرصاص الحي باتجاههم، مما أدى إلى إصابة اثنين منهم، كما أصيب آخرون بضرب من المعتدين، ووصفت الإصابات جميعها بأنها متوسطة.

وأضاف أن المستوطنين استولوا على نحو 100 شاة من غنم للمواطن عطا الله إبراهيم عبيات، مؤكدا أن الاعتداء يأتي في إطار الهجمات المتكررة على المواطنين وممتلكاتهم في المنطقة.

بدوره، أفاد الهلال الأحمر الفلسطيني بأن طواقمه تعاملت مع إصابتين بالرصاص الحي في الأطراف السفلية لرجل (52 عاما) وشاب (39 عاما)، ونقلتهما إلى المستشفى، مشيرا إلى أن قوات الاحتلال منعت سيارة الإسعاف من الوصول إلى المصابين في البداية.

وتعاني قرية كيسان، جنوب شرق بيت لحم، اعتداءات مستمرة من قبل المستوطنين تشمل هجمات على ممتلكات المواطنين وإقامة بؤر استيطانية على أراضي القرية.

استغلال الحرب

ويأتي هذا الهجوم ضمن سلسلة اعتداءات متصاعدة نفذتها مجموعات استيطانية، إذ أعلنت هيئة مقاومة الجدار والاستيطان، الجمعة، استشهاد ستة فلسطينيين خلال 192 اعتداء استيطانيا ارتكبها المستوطنون بالضفة الغربية منذ بداية الحرب على إيران نهاية فبراير/شباط الماضي، مؤكدة أن الاعتداءات شملت تشريد أربع عائلات بأكملها.

وقالت الهيئة إن هذه الاعتداءات تأتي في إطار "استغلال ممنهج لحالة الانشغال الإقليمي والدولي بالحرب على إيران".