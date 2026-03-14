أخبار|فلسطين

إصابة أربعة فلسطينيين بهجوم مستوطنين شرق بيت لحم

epa12776239 Israeli police inspect the area after a reported attack by Israeli settlers in the village of Susya, in Masafer Yatta south of Hebron, 25 February 2026. Settlers set fire to cars and animal structures, according to the Palestinian news agency WAFA. Reports of arson attacks in Susya were also carried by other media on 25 February. EPA/ALAA BADARNEH
مستوطنون إسرائيليون أضرموا النار في سيارات وحظائر حيوانات في الضفة الغربية (الأوروبية)
Published On 14/3/2026

حفظ

أصيب أربعة فلسطينيين، صباح السبت، بالرصاص خلال هجوم شنّه مستوطنون على قرية كيسان شرقي مدينة بيت لحم، جنوبي الضفة الغربية المحتلة.

وأفاد رئيس مجلس قروي كيسان، موسى عبيات، بأن مجموعة من المستوطنين هاجمت المواطنين في القرية، وأطلقت الرصاص الحي باتجاههم، مما أدى إلى إصابة اثنين منهم، كما أصيب آخرون بضرب من المعتدين، ووصفت الإصابات جميعها بأنها متوسطة.

وأضاف أن المستوطنين استولوا على نحو 100 شاة من غنم للمواطن عطا الله إبراهيم عبيات، مؤكدا أن الاعتداء يأتي في إطار الهجمات المتكررة على المواطنين وممتلكاتهم في المنطقة.

بدوره، أفاد الهلال الأحمر الفلسطيني بأن طواقمه تعاملت مع إصابتين بالرصاص الحي في الأطراف السفلية لرجل (52 عاما) وشاب (39 عاما)، ونقلتهما إلى المستشفى، مشيرا إلى أن قوات الاحتلال منعت سيارة الإسعاف من الوصول إلى المصابين في البداية.

وتعاني قرية كيسان، جنوب شرق بيت لحم، اعتداءات مستمرة من قبل المستوطنين تشمل هجمات على ممتلكات المواطنين وإقامة بؤر استيطانية على أراضي القرية.

استغلال الحرب

ويأتي هذا الهجوم ضمن سلسلة اعتداءات متصاعدة نفذتها مجموعات استيطانية، إذ أعلنت هيئة مقاومة الجدار والاستيطان، الجمعة، استشهاد ستة فلسطينيين خلال 192 اعتداء استيطانيا ارتكبها المستوطنون بالضفة الغربية منذ بداية الحرب على إيران نهاية فبراير/شباط الماضي، مؤكدة أن الاعتداءات شملت تشريد أربع عائلات بأكملها.

وقالت الهيئة إن هذه الاعتداءات تأتي في إطار "استغلال ممنهج لحالة الانشغال الإقليمي والدولي بالحرب على إيران".

المصدر: الصحافة الفلسطينية

إعلان