إصابات وتضرر مبان إثر قصف إيراني على إيلات جنوبي إسرائيل

أفاد الدفاع المدني الإسرائيلي بإصابة شخصين بجروح جراء إطلاق دفعة جديدة، اليوم السبت، من الصواريخ الإيرانية على إيلات جنوبي إسرائيل، وذلك بعد دقائق من إعلان التلفزيون الإيراني بدء تنفيذ هجوم على إسرائيل.

واعترف الدفاع المدني بتضرر مبنيين في إيلات واثنين آخرين في منطقة القدس إثر القصف الإيراني، فيما قالت وسائل إعلام إسرائيلية بأن شظايا الصاروخ الإيراني سقطت على 10 مواقع في إيلات وتسببت بأضرار وإصابات.

وقالت صحيفة هآرتس الإسرائيلية إن الصاروخ الإيراني الذي ضرب إيلات حمل رأسا عنقوديا وسبب أضرارا لعدة مبان.

وكانت الجبهة الداخلية الإسرائيلية قد رصدت إطلاق صاروخ باتجاه مدينة إيلات وضواحيها، فيما دوت صفارات الإنذار في المدنية. وأفادت صحيفة يسرائيل هيوم لاحقا باعتراض الصاروخ.

وأكدت الإذاعة الإسرائيلية الرسمية سقوط 3 صواريخ في مناطق مفتوحة غير مأهولة وسط إسرائيل، مشيرة إلى سماع دوي 5 انفجارات عنيفة هزت "تل أبيب الكبرى" جراء القصف الصاروخي الإيراني الأخير.

هجمات من لبنان

وتزامنا مع الهجوم الإيراني، أفادت الجبهة الداخلية الإسرائيلية بأن صفارات الإنذار دوت في مناطق عدة بالجليل الغربي شمالي إسرائيل ورأس الناقورة ونهاريا للتحذير من تسلل مسيّرة من لبنان.

كما دوت صفارات الإنذار في منطقة مسغاف عام بعد رصد إطلاق صواريخ من لبنان.

وفي الأيام الأخيرة، يعلن الحرس الثوري الإيراني عن تنفيذ هجمات مشتركة وبشكل متزامن مع حزب الله اللبناني على أهداف في إسرائيل.

وأفادت وسائل إعلام إسرائيلية بارتفاع عدد المصابين جراء سقوط صاروخ في منطقة الجليل شمالي إسرائيل، أمس، إلى 80 شخصا، فضلا عن عن تضرر مئات المنازل إثر سقوط صواريخ خلال هجمات متزامنة نسبت إلى إيران وحزب الله.

ومنذ 28 فبراير/شباط الماضي تشن إسرائيل والولايات المتحدة حربا على إيران، أودت بحياة مئات الأشخاص، على رأسهم المرشد علي خامنئي ومسؤولون أمنيون، في حين تردّ طهران بصواريخ وطائرات مسيرة باتجاه إسرائيل.

كما تستهدف إيران ما تصفه بمصالح أمريكية في دول عربية، مما تسبب بسقوط قتلى وجرحى وألحق أضرارا بأعيان مدنية، وهو ما أدانته الدول المستهدفة.