"أوروبا ترد الجميل".. اليابان تقود أكبر عملية سحب نفطي إستراتيجي لتهدئة الأسواق

قال وزير الصناعة الياباني ريوسي أكازاوا، اليوم السبت، إن الدول الأوروبية ردت الجميل لليابان بعد موافقتها الأسبوع الماضي على السحب المشترك من المخزونات الإستراتيجية للنفط، في خطوة تهدف إلى الحد من أزمة الإمدادات وارتفاع الأسعار الناجمين عن الحرب مع إيران.

وكانت وكالة الطاقة الدولية قد وافقت الأربعاء على سحب نحو 400 مليون برميل من النفط من الاحتياطيات الإستراتيجية، في خطوة غير مسبوقة تستهدف تهدئة أسواق الطاقة بعد الارتفاع الحاد في أسعار الخام منذ اندلاع الحرب الأمريكية الإسرائيلية على إيران في 28 فبراير/شباط.

وأعلنت اليابان -وهي عضو في مجموعة السبع وتعتمد على نفط الشرق الأوسط في نحو 90% من احتياجاتها- أنها تخطط لسحب حوالي 80 مليون برميل من احتياطياتها النفطية الوطنية والخاصة بدءًا من 16 مارس/آذار، في إطار مساهمتها في الجهد الدولي لتخفيف الضغوط على السوق.

وجاءت تصريحات أكازاوا على هامش المنتدى الوزاري والتجاري الأول لأمن الطاقة في منطقة المحيطين الهندي والهادي الذي استضافته العاصمة اليابانية طوكيو.

وأوضح أن بلاده نجحت خلال اجتماعات مجموعة السبع ووكالة الطاقة الدولية الأسبوع الماضي في إقناع القادة الأوروبيين بتغيير موقفهم الأولي المتحفظ إزاء السحب من المخزونات، نظرا لاعتمادهم الأقل على مرور الإمدادات عبر مضيق هرمز.

وقال الوزير الياباني إن الخطوة الأوروبية تمثل "ردا للجميل" بعد أن أطلقت طوكيو جزءا من احتياطياتها النفطية لمساعدة أوروبا خلال أزمة الطاقة التي أعقبت الغزو الروسي لأوكرانيا 2022، حين شهدت الأسواق اضطرابات حادة وارتفاعا كبيرا في أسعار النفط.

ومنذ ذلك الحين، أوقفت اليابان شراء النفط من روسيا، وعزّزت وارداتها من الغاز الطبيعي المسال من الولايات المتحدة، التي تمثل حاليا نحو 6% من إجمالي واردات الطاقة في البلاد، في وقت تواصل فيه الشركات اليابانية توسيع استثماراتها في قطاع الطاقة الأمريكي.

وفي السياق نفسه، اجتمع مسؤولون من قطاعي الطاقة والصناعة في الولايات المتحدة واليابان في طوكيو للمشاركة في المنتدى الوزاري والتجاري الأول لأمن الطاقة في منطقة المحيطين الهندي والهادي، وهو تجمع تقوده جهات أمريكية لتعزيز الاستثمارات في قطاع الطاقة في آسيا.

وخلال افتتاح الفعالية، قال وزير الداخلية الأمريكي دوغ بورغوم إن الولايات المتحدة تمتلك القدرة على ضمان حرية الملاحة واستمرار تدفق الإمدادات، مشيرا إلى أن بلاده نجحت بالفعل في إزاحة نحو ثلثي الغاز الروسي من أسواق أوروبا الغربية.

وأضاف أن أمن الطاقة يتطلب إمدادات موثوقا بها وأسعارها معقولة، مؤكدا أن ذلك يتحقق عبر الاعتماد على شركاء موثوق بهم قادرين على الوفاء بالتزاماتهم.