أمير قطر وسلطان عمان يدعوان لخفض التصعيد وتغليب الدبلوماسية لتعزيز أمن المنطقة

قال الديوان الأميري القطري إن أمير دولة قطر الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أجرى اتصالا بسلطان عُمان هيثم بن طارق، جرى خلاله استعراض المستجدات الإقليمية لا سيما استمرار العدوان الإيراني على دول الخليج العربي.

وأفاد الديوان الأميري بأن أمير قطر وسلطان عُمان أكدا أهمية خفض التصعيد وتغليب الحوار والوسائل الدبلوماسية بما يعزز الأمن والاستقرار في المنطقة.

وقد أعرب أمير قطر، خلاله الاتصال، عن خالص تعازيه وصادق مواساته لسلطان عُمان وللأسرة الحاكمة في وفاة فهد بن محمود آل سعيد نائب رئيس الوزراء لشؤون مجلس الوزراء، الذي انتقل إلى رحمة الله تعالى أمس الخميس.

كذلك أعرب أمير قطر عن تعازيه في وفاة شخصين جراء حادث سقوط طائرتين مسيّرتين في ولاية صحار، متمنيا الشفاء العاجل للمصابين.

وكانت سلطنة عُمان أعلنت مقتل شخصين جراء سقوط مسيّرتين في ولاية صُحار، مع تواصل الهجمات الإيرانية على دول خليجية اليوم الجمعة، في حين أعلنت الإمارات والسعودية التصدي لهجمات صاروخية ومسيّرات إيرانية.