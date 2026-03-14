أردوغان يحذر من "المكائد" التي تهدف لجرّ تركيا إلى أتون الحرب

أكد الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، أن الأولوية القصوى لبلاده في هذه المرحلة هي "البقاء بعيدا عن حفر النار" التي تشهدها المنطقة، مشيرا إلى أن تركيا "تتحرك بحذر شديد ضد المكائد والفخاخ والاستفزازات التي تهدف إلى جرّها إلى أتون الحرب".

وشدد الرئيس التركي في كلمة ألقاها خلال مأدبة إفطار في مدينة إسطنبول، اليوم الجمعة، على أن أنقرة تقوم باتخاذ الإجراءات الوقائية اللازمة ضد كل تهديد ينتهك مجالها الجوي.

ودعا الشعب التركي لتوخي الحذر الشديد تجاه "الاستفزازات الطائفية والعرقية التي يجري تضخيمها بالتزامن مع الهجمات على إيران". وقال "ما دمنا متماسكين فيما بيننا يمكننا كسر الأيدي الغريبة التي تمتد إلى استقلالنا ومستقبلنا".

يُذكر أن وزارة الدفاع التركية أعلنت -الجمعة- تحييد الدفاعات الجوية لحلف شمال الأطلسي (الناتو) المنتشرة بشرق المتوسط ذخيرة باليستية؛ أُطلقت من إيران ودخلت المجال الجوي التركي.

وهذه هي المرة الثالثة التي تعلن فيها وزارة الدفاع التركية -منذ بداية التصعيد في المنطقة- تحييد ذخيرة باليستية من قبل دفاعات الناتو.

وكانت مصادر عسكرية تركية رفيعة المستوى، قد حذرت في تصريح للجزيرة نت، بأن الموقف التركي الحالي قد يتغيّر في حال وقوع هجوم إيراني جديد على الأراضي التركية، مؤكدة أن الهجوم على تركيا يعني الهجوم على حلف الناتو.

وأضافت المصادر أن إيران هاجمت 11 دولة في المنطقة، لكنّ استهداف تركيا يعني عمليا إعلان حرب على 32 دولة عضوا في الحلف، معتبرة أن ذلك "ليس تصرفا حكيما بأي حال".

حروب ودموع

من جانب آخر، أعرب أردوغان عن حزنه لأن العالم الإسلامي "يشهد في هذه الأيام المباركة الصراعات والحروب والدموع"، مذكّرا بأن "غزة التي فقدت 72 ألف شهيد لا تزال تشتاق للسلام رغم التهدئة".

وذكر أن إسرائيل والمستوطنين قتلوا أكثر من 1120 مدنيا فلسطينيا خلال العامين الماضيين بالضفة الغربية، إلى جانب قتل 640 فلسطينيا في غزة معظمهم من الأطفال والنساء وكبار السن منذ اتفاق 10 أكتوبر/تشرين الأول.

وقال إن "مأساة عشرات الآلاف من أطفال سوريا وغزة الذين أبيدت أسرهم بالكامل لم تحظ بالاهتمام مثلما حظي به طائر بطريق منفصل عن قطيعه بسبب الضمير المزيف للعالم الافتراضي".

وأكمل "بعض الدول تجاهلت الظلم والإبادة الجماعية فيما دعمت دول أخرى مرتكبي الإبادة الجماعية مثل إسرائيل"، مشيرا إلى أنه "باستثناء قلة قليلة من الدول والمؤسسات والمنظمات ذات الضمير والشجاعة لم يقف أحد ضد المظالم في منطقتنا ولم يسع أحد لإيقافها".