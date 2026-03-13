3 شهداء في غزة و"أونروا" تحذر من استمرار تدهور الأوضاع الإنسانية

استشهد 3 فلسطينيين وأُصيب 5 آخرون، بينهم طفل، في هجمات متفرقة شنها جيش الاحتلال الإسرائيلي استهدفت مناطق شرقي مدينة غزة وشمالي القطاع.

وأفادت مصادر طبية فلسطينية اليوم الجمعة بوصول جثامين 3 شبان إلى مستشفى المعمداني وسط مدينة غزة، بعد استهدافهم من قبل مسيّرة إسرائيلية أثناء وجودهم في شارع مشتهى بحي الشجاعية شرقي مدينة غزة.

والشهداء هم محمود ساهر السيقلي (17 عاما)، ويونس سائد عياد (17 عاما)، وعبد الله تيسير شومر (20 عاما)، وفق المصادر ذاتها.

وفي حادثة منفصلة، قالت مصادر طبية إن 4 فلسطينيين أُصيبوا بجروح مختلفة جراء إلقاء قنبلة من مسيّرة إسرائيلية في حي التفاح شرقي مدينة غزة. وذكرت أن المصابين وصلوا مستشفى الهلال الأحمر الميداني في ساحة السرايا وسط المدينة.

وفي شمال القطاع، أُصيب طفل بجروح متوسطة إثر إطلاق نار من الجيش الإسرائيلي باتجاه مخيم حلاوة الذي يؤوي نازحين في بلدة جباليا.

والمناطق التي استهدفها الجيش الإسرائيلي خارج نطاق سيطرته في القطاع، حيث لا يزال يحتل أكثر من 50% من مساحة القطاع، وفقا لاتفاق وقف النار.

وأفادت مصادر محلية بإطلاق نار مكثف من دبابات الاحتلال شرقي وجنوبي مدينة خان يونس جنوبي القطاع، كما أن مدفعية الاحتلال استهدفت بشكل عنيف شرقي مدينة خان يونس.

وأشارت المصادر إلى أن زوارق حربية إسرائيلية أطلقت النار وعددا من القذائف في بحر خان يونس، وشنت طائرات الاحتلال غارة جوية شرقي المدينة.

وأوضح شهود عيان أن مدفعية الاحتلال قصفت شرقي مدينة غزة، بالتزامن مع شن غارة جوية من الطائرات الحربية.

وأمس الخميس، قالت وزارة الصحة بقطاع غزة إنه منذ وقف إطلاق النار في 11 أكتوبر/تشرين الأول 2025 بلغ إجمالي الشهداء 651 شهيدا، وإجمالي الإصابات 1741 مصابا، وإجمالي الانتشال 756 شهيدا.

وحسب الوزارة، ارتفعت حصيلة العدوان الإسرائيلي إلى 72 ألفا و136 شهيدا و171 ألفا و839 مصابا منذ 7 أكتوبر/تشرين الأول 2023 .

وذكرت الوزارة أنه لا يزال عدد من الضحايا تحت الركام وفي الطرقات، حيث تعجز طواقم الإسعاف والدفاع المدني عن الوصول إليهم حتى اللحظة.

وأظهرت دراسة جديدة نشرتها مجلة "ذا لانسيت غلوبال هيلث" الطبية أن أكثر من 75 ألف فلسطيني استشهدوا خلال أول 15 شهرا من حرب الإبادة الإسرائيلية على غزة، وهو رقم أعلى بكثير من الذي أعلنه مسؤولو الصحة بالقطاع في ذلك الوقت والذي كان يبلغ 49 ألفا.

الوضع الإنساني

وعلى الصعيد الإنساني، حذرت وكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين "أونروا" من استمرار تدهور الأوضاع الإنسانية في قطاع غزة، في ظل القيود المفروضة على وصول المساعدات الإنسانية، مؤكدة أن حجم الاحتياجات يفوق ما يسمح لها حاليا بتقديمه.

وقالت الوكالة، في بيان نشرته عبر صفحتها على منصة "إكس"، إن الظروف الإنسانية في القطاع لا تزال بالغة الصعوبة، مشيرة إلى أنها تواصل أعمالها وتقديم خدمات أساسية للنازحين، تشمل الرعاية الصحية، والتعليم، والمأوى، والمساعدات الغذائية، وخدمات الحماية، من خلال شبكتها المنتشرة في مختلف مناطق القطاع.

وتواصل قوات الاحتلال خروقاتها لاتفاق وقف إطلاق النار بين حركة حماس و"إسرائيل"، الذي دخل حيز التنفيذ في 10 أكتوبر/تشرين الأول الماضي.

وأنهى الاتفاق حرب الإبادة في غزة، التي بدأت في 7 أكتوبر/تشرين الأول 2023، وخلّفت أكثر من 70 ألف شهيد وما يزيد على 170 ألف مصاب، معظمهم من الأطفال والنساء. وفق تقديرات وزارة الصحة الفلسطينية.