مقتل 4 عسكريين في تحطم طائرة تزويد بالوقود فوق العراق

أكدت القيادة المركزية الأمريكية وفاة 4 من أفراد طاقم طائرة التزود بالوقود في حادث التحطم فوق العراق، مستبعدة تعرضها لنيران معادية أو صديقة، معلنة استمرار التحقيقات.

وقال مسؤول أمريكي، طلب عدم ⁠الكشف عن هويته، لوكالة رويترز إن الطائرة المذكورة كانت تقل 6 جنود.

وفي سياق متصل، أفادت القناة الـ12 الإسرائيلية بأن الطائرة الثانية المخصصة للتزويد بالوقود هبطت في مطار بن غوريون.

بالمقابل، قالت "المقاومة الإسلامية" في العراق، فجر اليوم الجمعة، إنها أسقطت طائرة أمريكية من نوع "كي سي-135" واستهدفت أخرى في غرب العراق بالسلاح المناسب، مضيفة -في بيان- أن الطائرة الثانية "هبطت اضطراريا في أحد مطارات العدو، وطاقمها استطاع الهرب".

يأتي ذلك وسط تصاعد الهجمات على إيران في إطار الحرب الأمريكية الإسرائيلية المحتدمة منذ 28 فبراير/شباط الماضي، والهجمات التي تشنها طهران على دول الخليج والعراق والأردن بذريعة "استهداف القواعد الأمريكية"، مع إعلان فصائل مسلحة عراقية استهداف قواعد داخل العراق كذلك.