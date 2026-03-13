واشنطن تقرّ بمقتل 4 عسكريين في تحطم طائرة بالعراق

أعلنت القيادة المركزية الأمريكية مقتل 4 من أفراد طاقم طائرة تزود بالوقود سقطت غربي العراق، بينما أوضح الجيش الأمريكي أن جهود الإنقاذ لا تزال مستمرة للعثور على الاثنين المتبقيين من أصل 6 أفراد كانوا على متنها.

وبينما استبعدت واشنطن فرضية سقوط الطائرة بـ "نيران معادية أو صديقة"، أكدت أن التحقيقات لا تزال جارية لكشف ملابسات الحادث.

وفي سياق متصل، أفادت القناة الـ12 الإسرائيلية بأن الطائرة الثانية المخصصة للتزود بالوقود هبطت في مطار بن غوريون.

بالمقابل، قالت "المقاومة الإسلامية" في العراق، فجر اليوم الجمعة، إنها أسقطت طائرة أمريكية من نوع "كي سي-135" واستهدفت أخرى في غرب العراق بالسلاح المناسب، مضيفة -في بيان- أن الطائرة الثانية "هبطت اضطراريا في أحد مطارات العدو، وطاقمها استطاع الهرب".

يأتي ذلك وسط تصاعد الهجمات على إيران في إطار الحرب الأمريكية الإسرائيلية المحتدمة منذ 28 فبراير/شباط الماضي، والهجمات التي تشنها طهران على دول الخليج والعراق والأردن بذريعة "استهداف القواعد الأمريكية"، مع إعلان فصائل مسلحة عراقية استهداف قواعد داخل العراق كذلك.