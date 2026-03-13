وسائل إعلام إسرائيلية: ارتفاع عدد المصابين إثر سقوط صاروخ على الجليل إلى 80

أفادت وسائل إعلام إسرائيلية بارتفاع عدد المصابين جراء سقوط صاروخ في منطقة الجليل شمالي إسرائيل إلى 80 شخصا.

وذكرت التقارير أن الصاروخ سقط في إحدى البلدات في منطقة الجليل، ما أسفر عن إصابة عشرات الأشخاص وتضرر عدد من المنازل والمباني، فيما هرعت طواقم الإسعاف والإنقاذ إلى المكان وقدمت الإسعافات الأولية للمصابين ونقلت عددا منهم إلى المستشفيات لتلقي العلاج.

التفاصيل بعد قليل..