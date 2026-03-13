وزير الحرب الأمريكي: مجتبى خامنئي مصاب وربما تعرض لتشوهات

قال وزير الدفاع الأمريكي بيت هيغسيث ⁠إن المرشد الإيراني الجديد مجتبى خامنئي أُصيب بجروح ومن المرجح أن يكون قد تعرض لتشوهات، مشككا في قدرة مجتبى ⁠على القيادة بعد نحو أسبوعين من الهجمات الأمريكية الإسرائيلية على إيران.

ولم يتسن نشر أي صور لمجتبى خامنئي منذ الضربة الإسرائيلية في بداية الحرب التي ⁠أودت بحياة معظم أفراد عائلته، بمن فيهم والده وزوجته.

وصدر أول بيان له أمس الخميس وقرأه مذيع تلفزيوني. وتعهد فيه بإبقاء مضيق هرمز مغلقا، ودعا الدول المجاورة إلى إغلاق القواعد الأمريكية على أراضيها وإلا ستواجه خطر استهداف ‌إيران لها.

وقال هيغسيث في مؤتمر صحفي "نعلم أن الزعيم الأعلى الجديد، الذي لا يُعتبر زعيما أعلى بالمعنى الحقيقي، مصاب بجروح وربما تشوه. وأصدر بيانا أمس. بيان ضعيف في الواقع، لكنه لم يكن مصحوبا بصوت أو فيديو. كان بيانا مكتوبا".

وأضاف "إيران لديها الكثير من الكاميرات وأجهزة التسجيل الصوتي. لماذا بيان مكتوب؟ أعتقد أنكم تعرفون السبب. والده مات. إنه ⁠خائف، مصاب، هارب، ويفتقر إلى الشرعية".

وقال مسؤول إيراني ⁠لرويترز يوم الأربعاء إن المرشد أُصيب بجروح طفيفة، لكنه يواصل عمله.

وانضم الجنرال دان كين رئيس هيئة الأركان المشتركة ⁠إلى هيغسيث في إفادة أكدا فيها أهمية الضربات العسكرية الأمريكية لتدمير قدرات إيران الصاروخية والمسيرات، إلى جانب ⁠تدمير أسطولها البحري.

وقال هيغسيث إن اليوم الجمعة سيشهد أعلى مستوى من الضربات العسكرية وأشد كثافة للنيران في أجواء إيران، وأعلن أن الولايات المتحدة وإسرائيل قصفتا أكثر من 15 ألف هدف في إيران منذ بدء الحرب في 28 فبراير/شباط الماضي.

وقال إن بلاده قضت على كافة خطوط إنتاج وتصنيع الصواريخ الإيرانية، وأكد أن طهران "لم يعد لديها دفاع جوي أو قوة بحرية أو قاذفات صواريخ"، مضيفا أن أمريكا تعمل بناء على خطة لتدمير جميع القدرات العسكرية الإيرانية "بوتيرة لم يشهدها العالم من قبل".

إعلان

ووصف الوزير الأمريكي أهداف واشنطن بشأن الحرب بأنها واضحة وحاسمة وقابلة للتحقيق، لافتا إلى أن من بينها القضاء على الصواريخ والصناعات الدفاعية الإيرانية.

وأوضح هيغسيث أن القوات الأمريكية تستخدم قدرات متطورة بينها الذكاء الاصطناعي، من أجل إضعاف طهران، مضيفا أن المقاتلات والقاذفات تقصف أهدافها كما تريد، بناء على تحسّن المعلومات الاستخبارية، وأن "قادة إيران يختبئون تحت الأرض".

وبشأن مضيق هرمز، قال وزير الدفاع الأمريكي إن إيران تهدد الشحن في المضيق وتأخذه رهينة، في حين أكد رئيس هيئة الأركان المشتركة دان كين أن طهران لا تزال لديها قدرة على تهديد الملاحة التجارية.

كين: نشهد انخفاضا بالصواريخ الإيرانية

وأوضح الجنرال كين أن هيئة الأركان أعطت أولوية لمهاجمة القواعد البحرية الإيرانية وسفنها الحربية، مضيفا أن الهيئة مطلعة على حادثة "اندلاع نيران على متن حاملة الطائرات جيرالد فورد".

وأكد كين أن قوات بلاده تستهدف الصناعة الدفاعية على نحو يضمن عدم قدرة إيران على تهديد المصالح الأمريكية، مضيفا "شهدنا انخفاضا في عمليات إطلاق الصواريخ الإيرانية والمسيّرات الهجومية الانتحارية".

وكان الرئيس الأمريكي دونالد ترمب قال، في منشور عبر منصة تروث سوشيال، إن الولايات المتحدة "تدمر النظام الإرهابي في إيران تدميرا كاملا"، مكررا ادعاءه بأن البحرية وسلاح الجو الإيرانيين قد جرى تدميرهما.

وتباهى الرئيس الأمريكي بقوة بلاده العسكرية، قائلا "نمتلك قوة نارية لا مثيل لها وذخيرة غير محدودة ووقتا كافيا"، كما توعّد باستهداف القادة الإيرانيين، مضيفا "راقبوا ما سيحدث لهؤلاء الأوغاد المختلين عقليا اليوم".

ومنذ 28 فبراير/شباط الماضي، تشن إسرائيل والولايات المتحدة هجمات على إيران، أودت بحياة مئات الأشخاص، على رأسهم المرشد السابق علي خامنئي ومسؤولون أمنيون، بينما ردّت طهران بإطلاق صواريخ وطائرات مسيّرة باتجاه إسرائيل، كما شنت هجمات على قواعد ومصالح أمريكية في دول عربية، أدت بعضها إلى سقوط قتلى وجرحى، وإلحاق أضرار بأعيان مدنية منها مصافٍ للنفط.