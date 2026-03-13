مصر تدعو لتشكيل قوة عربية وتفعيل اتفاقية الدفاع المشترك

جددت مصر دعوتها لتفعيل اتفاقية الدفاع العربي وتشكيل قوة مشتركة، وذلك في ظل التصعيد العسكري الذي يشهده الخليج عقب الحرب الإسرائيلية الأمريكية على إيران منذ أسبوعين وهجمات طهران على دول المنطقة.

ووفقا لبيان للخارجية المصرية، اليوم الجمعة، شارك الوزير بدر عبد العاطي، في أعمال الاجتماع الوزاري المصري الخليجي المشترك الرابع الذي عقد افتراضيا مساء أمس الخميس، بمشاركة وزراء خارجية دول مجلس التعاون.

وأكد عبد العاطي، خلال الاجتماع، على "موقف مصر الراسخ والداعم بقوة لدول الخليج الشقيقة والمتضامن معها في مواجهة الاعتداءات غير المقبولة وغير المبررة التي تعرضت لها من إيران خلال الأيام الماضية".

وشدد على أن "الأمن القومي العربي كل لا يتجزأ وأن أمن دول الخليج جزء لا يتجزأ من الأمن القومي المصري والعربي، وأن مصر تقف إلى جانب أشقائها في هذا الظرف الإقليمي الدقيق".

ووفقا للبيان "جدد وزير الخارجية الدعوة إلى أهمية الإسراع في اتخاذ خطوات عملية واستحداث آليات جديدة لضمان أمن وسيادة الدول العربية ومن بينها أمن وسيادة دول الخليج".

وأشار في هذا الصدد إلى ضرورة "العمل على سرعة تفعيل معاهدة الدفاع المشترك والتعاون الاقتصادي لجامعة الدول العربية، وتشكيل قوة عربية مشتركة قادرة على التعامل الفعال مع التهديدات القائمة والمخاطر التي تواجه الدول العربية جميعها، والرفض الكامل لفرض أية ترتيبات أمنية إقليمية على الدول العربية".

يذكر أن معاهدة الدفاع العربي المشترك والتعاون الاقتصادي وقعت عام 1950 في مدينة الإسكندرية شمالي مصر، ووقعها ممثلو مصر وسوريا والعراق والسعودية والأردن ولبنان واليمن، واستمر انضمام الدول العربية إليها تباعا على مدار عقود.

وتنص المعاهدة على تأسيس مجلس دفاع مشترك، ووجوب التعاون بين الدول العربية من أجل مواجهة أي تهديد خارجي، ولم يتم تفعيل الاتفاقية منذ توقيعها وحتى اليوم.