كيف علق مغردون على سقوط الطائرة الأمريكية في العراق؟

تفاجأ الأمريكيون بسقوط طائرة تزوُّد بالوقود تابعة للجيش الأمريكي أمس الخميس غربي العراق، في حادث أضاف المزيد من الخسائر في صفوف الجنود الأمريكيين الذين يخوضون إلى جانب نظرائهم الإسرائيليين حربا ضد إيران.

وأكد الجيش الأمريكي اليوم الجمعة ⁠مقتل جميع ⁠أفراد الطاقم الستة الذين كانوا على متن الطائرة.



وحول أسباب السقوط، أعلنت القيادة المركزية الأمريكية أن سقوط الطائرة كان نتيجة لحادث، ولم يكن بنيران معادية أو صديقة، وقالت إن الحادث كان بين طائرتيْ تزوُّد بالوقود، واحدة هبطت بسلام، وكانت وسائل إعلام إسرائيلية ذكرت أنها هبطت في مطار بن غوريون قرب تل أبيب.

أما "المقاومة الإسلامية في العراق" فقد أعلنت مسؤوليتها عن الحادث؛ وقالت إنه تم إسقاط الطائرة بالسلاح المناسب، كما أعلنت استهداف طائرة أخرى استطاعت الهبوط اضطراريا، ونجا طاقمها، حسب البيان.

ويتألف عادةً طاقم طائرة التزود بالوقود "كيه سي -135" (KC-135) من 3 أفراد أو 4، هم: الطيار، ومساعد الطيار، وفني تزويد الوقود وهو الشخص المسؤول عن تزويد الطائرات الأخرى بالوقود في الجو، وملّاح، كما يمكن نقل المرضى على متنها.

ويتجاوز طول الطائرة 41 مترا، وطول الجناحين حوالي 40 مترا، أما ارتفاعها فيصل نحو 13 مترا، ويصل أقصى ارتفاع لها عن الأرض أثناء الطيران إلى 50 ألف قدم، وهي قادرة أن تحمل نحو 90 طنا من الوقود، وتستطيع أن تزوِد بالوقود ما يصل إلى 30 مقاتلة صغيرة في المهمة الواحدة.

تفاعل

وتفاعل رواد مواقع التواصل الاجتماعي مع سقوط الطائرة العسكرية الأمريكية في العراق، ورصدت بعض تغريداتهم حلقة (2026/3/13) من برنامج "شبكات".

وسخِر صادق في تعليقه من كثرة الروايات حول الحادث، قائلا:

"يبدو أن الروايات الجاهزة لا تنتهي.. اليوم سيقولون إن طائر كناري هو من اصطدم بها! وغدًا ربما يكتشفون أن السبب كان نسمة هواء قوية أو تماس كهربائي في المطبخ" بواسطة

وشكك محمد في قدرة المقاومة العراقية على إسقاط الطائرة، معلقا:

"يعني الذي يتكلم أن المقاومة العراقية أسقطتها ألا يعلم أن كمية الرادارات والدفاعات في مثل هذه الطائرات؟ لا تقدر مثل هذه الصواريخ البسيطة أن تضربها" بواسطة

وبدوره غرّد حسان بسخرية على طريقة سقوط الطائرة، قائلا:

" لا نيران معادية ولا صديقة.. يمكن أغمى عليها" بواسطة

أما رمزي فيقول إن الطائرة سقطت لوحدها، وكتب:

" سقطت لوحدها. غريب أمر هذا الجيش الأمريكي الذي يضرب بنيران صديقة أكثر من نيران الطرف المقابل" بواسطة

يُذكر أن حادث سقوط هذه الطائرة هو رابع خسارة معلنة للطائرات الأمريكية خلال هذه الحرب؛ ففي الأسبوع الماضي أعلنت القيادة المركزية الأمريكية سقوط 3 طائرات مقاتلة فوق الكويت بنيران صديقة، وقد نجا جميع أفراد الطاقم بعد قفزهم بالمظلات.