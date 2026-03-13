قطر تدين الاعتداءات الإسرائيلية على لبنان

نددت قطر، اليوم الجمعة، بالاعتداءات الإسرائيلية على لبنان، داعية المجتمع الدولي إلى الاضطلاع بمسؤولياته لإلزام إسرائيل بوقف هجماتها المتكررة وحملها على احترام المواثيق والقوانين الدولية.

وقالت وزارة الخارجية القطرية، في بيان، "تدين دولة قطر بشدة الاعتداءات الإسرائيلية على جنوب لبنان، وتعدها انتهاكا سافرا لقواعد القانون الدولي الإنساني وقرار مجلس الأمن رقم 1701″.

وشدد البيان على "موقف دولة قطر الثابت تجاه الجمهورية اللبنانية الشقيقة ووحدتها وسيادتها وسلامة أراضيها، ودعمها الكامل لكافة الجهود التي تعزز استقرارها وازدهارها".

واتسعت رقعة الحرب الأمريكية الإسرائيلية على إيران إقليميا لتشمل لبنان في 2 مارس/آذار الجاري.

وتسبب الهجوم الإسرائيلي الموسع على لبنان في مقتل 687 شخصا وإصابة 1774 ونزوح نحو 822 ألفا، بحسب ما أعلنته السلطات اللبنانية مساء أمس الخميس.