قد تنتهي خلال أسبوع.. تضارب التوقعات حول موعد انتهاء الحرب على إيران

يستمر التضارب في التقارير الصادرة عن وسائل إعلام أمريكية وإسرائيلية، بشأن المدة الزمنية المتوقعة للحرب الأمريكية الإسرائيلية على إيران.

فقد ذكرت القناة الإسرائيلية الـ12، نقلا عن مصدرين مطّلعين على محادثات قادة مجموعة السبع، أن الرئيس الأمريكي دونالد ترمب كان غامضا في موقفه؛ إذ خرج بعض المشاركين بانطباع يفيد بأن ترمب يريد إنهاء الحرب سريعا، في حين شعر آخرون بأن تصريحاته توحي بعكس ذلك تماما.

وقد أشاد ترمب بما ‌وصفه بأنه تأثيرات هائلة لقرارات تتخذ (أمس الأربعاء)⁠ في وقت اجتمع ‌فيه زعماء مجموعة الدول السبع الصناعية الكبرى لمناقشة الحرب على إيران وتبعاتها ‌الاقتصادية، وذلك وفقا لما ورد في ⁠مقطع مصور قصير نشرته الرئاسة الفرنسية.

وفي المقابل، أفادت صحيفة يسرائيل هيوم نقلا عن مصدر مطّلع بأن الرئيس ترمب يرغب في إنهاء الحرب، وأنه منح إسرائيل مهلة لا تتجاوز أسبوعا واحدا لتحقيق أهدافها العسكرية.

كما نقلت الصحيفة عن المصادر ذاتها استبعادها حدوث تغيير في النظام الإيراني في المدى القريب، معتبرة أن ذلك "لن يتحقق إلا عبر غزو بري أو من خلال استئناف المظاهرات الشعبية".

وسبق أن قال الرئيس ترمب، أمس، إن الحرب على إيران ستنتهي قريبا، لأنه "لم يتبق عمليا أي شيء يمكن استهدافه"، بحسب ما نقل موقع أكسيوس الأمريكي.

وتجنب ترمب -وفق القناة الـ12 الإسرائيلية- الحديث عن موعد زمني محدد لإنهاء العمليات العسكرية في إيران، وأضاف "عندما أقرر انتهاء الحرب فستنتهي حينها".

في الأثناء، أكد مسؤولون أمريكيون وإسرائيليون لأكسيوس والقناة الـ12، عدم صدور أي توجيهات داخلية بشأن موعد وقف القتال في إيران، مشيرين إلى استعدادهم لمواصلة الهجمات على طهران لمدة أسبوعين آخرين على الأقل.

وعلى الرغم من ذلك، فإن مسؤولين أمريكيين صرحوا للجزيرة بتوقعاتهم استمرار الحرب لمدة تتراوح بين 4 إلى 5 أسابيع، مشيرين إلى أن قرار إنهاء العمليات يعود للرئيس ترمب.

كما نقلت القناة الـ12 عن مصدر أمريكي قوله إن "ترمب متحمس لمواصلة الحرب لمدة تتراوح بين ثلاثة إلى أربعة أسابيع أخرى على الأقل قبل اتخاذ قرار نهائي".

وأوضح المصدر ذاته أن ترمب يسعى لإضعاف الحرس الثوري بما يكفي لإتاحة المجال لانتفاضة داخلية، مشيرا إلى أن "الحرس الثوري ليس ضعيفا بما يكفي بعد، لكنه سيصبح أضعف خلال الأسابيع القادمة".

وأضاف المصدر أنه ستكون هناك محاولات لإشعال تمرد داخل إيران، مرجحا سقوط مدينة أو انسحاب وحدة عسكرية، وهو ما قد يمنح الشعب الإيراني "طاقة متجددة" للإطاحة بالنظام.

وفي وقت سابق قالت القناة الـ12 الإسرائيلية، إن 3 معايير قد تحدد مدة الحرب التي تشنها واشنطن وتل أبيب على طهران وهي: أسعار النفط، وعدد قتلى الجيش الأمريكي، والرأي العام داخل الولايات المتحدة.

وجاء ذلك في حين ارتفعت أسعار النفط جراء الحرب الإسرائيلية الأمريكية على إيران بأكثر من 10% أمس الأربعاء متجاوزة حاجز 94 دولارا.

وتشير تقديرات لشبكة "بلومبيرغ" إلى أن استمرار إغلاق مضيق هرمز قد يدفع الأسعار إلى 108 دولارات للبرميل.

ويمر عبر مضيق هرمز نحو 20% من تجارة النفط والغاز العالمية، فضلا عن نسبة كبيرة من شحنات الغاز الطبيعي المسال المتجهة إلى آسيا وأوروبا.

حسابات نتنياهو

وعلى صعيد آخر، ذكرت القناة الـ12 أن رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو يريد أن تمهد الحرب الطريق لتغيير النظام في طهران، بينما تنظر واشنطن إلى هذا الأمر باعتباره "مكسبا محتملا" وليس هدفا رئيسيا.

ونقلت القناة عن مسؤولين إسرائيليين قولهم "انطباعنا هو أن ترمب لا ينوي إنهاء الحرب خلال الأسبوعين أو الثلاثة القادمة، لكننا نستعد لاحتمال اتخاذه قرارا مفاجئا إذا ما رأى أنه حقق أهدافه".

كما نقلت القناة عن مسؤول عربي رفيع المستوى مشارك في جهود الوساطة بين واشنطن وطهران، قوله إن "إيران أوضحت أنها لا تنوي إنهاء الحرب وفقا للجدول الزمني الذي وضعته واشنطن"، محذرا من أنه "من السهل جدا إشعال حرب، ولكن من الصعب جدا إنهاؤها".

وقال الرئيس الأمريكي -في تصريحات لأكسيوس- إن بلاده ألحقت أضرارا بإيران أكبر مما كان متوقعا خلال فترة الأسابيع الستة التي كانت محددة للحرب التي بدأت قبل 13 يوما، موضحا "الحرب تسير على ما يرام، ونحن متقدمون كثيرا على الجدول الزمني".

كما تشير تحليلات وتقارير نشرتها مواقع وصحف أمريكية وبريطانية بارزة -من بينها أكسيوس، نيوزويك، نيويورك تايمز، وول ستريت جورنال الأمريكية، والتايمز البريطانية- إلى أن نهاية الحرب قد تتخذ عدة مسارات مختلفة، بعضها سريع ومحدود، وبعضها الآخر قد يقود إلى تحولات جيوسياسية عميقة في المنطقة.

ومنذ 13 يوما، تتواصل الحرب الأمريكية الإسرائيلية على إيران، التي أسفرت عن مقتل ما لا يقل عن مئات الأشخاص في إيران، بينهم المرشد الراحل علي خامنئي وعشرات المسؤولين، إضافة إلى أكثر من 15 ألف جريح.

وترد طهران بإطلاق صواريخ ومسيَّرات باتجاه إسرائيل، مما أدى لمقتل ما لا يقل عن 14 شخصا وإصابة المئات، بالإضافة إلى هجمات أخرى قتلت ما لا يقل عن 7 عسكريين أمريكيين وأصابت 140.

كما تشن هجمات على ما تقول إنها قواعد ومصالح أمريكية بدول الخليج والعراق والأردن، لكنّ بعضها أسقط قتلى وجرحى وأضر بأعيان مدنية، وهو ما أدانته الدول العربية المستهدفة، مطالبة بوقف الاعتداءات.