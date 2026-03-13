قتلى بغارات إسرائيلية وإنذارات إخلاء بلبنان وحزب الله يقصف تجمعات للجنود

تواصل التصعيد الإسرائيلي على لبنان الجمعة، مخلفا عددا من القتلى والمصابين، في حين أنذر جيش الاحتلال الإسرائيلي سكان عدد من المناطق بالإخلاء، وأعلن حزب الله استهداف 7 تجمعات عسكرية إسرائيلية.

وأفاد مراسل الجزيرة بوقوع غارتين إسرائيليتين على مدينة الهرمل في البقاع شرقي لبنان، وغارة أخرى على منطقة الفوار في أطراف مدينة صيدا جنوبي البلاد.

وقال إن الاستهدافات الإسرائيلية لم تعد تقتصر على المناطق الساخنة، المتمثلة في الضاحية الجنوبية لبيروت، وعموم الجنوب اللبناني والبقاع، مشيرا إلى أنها تمددت إلى مناطق أخرى.

ونقل مراسل الجزيرة استهداف مسيّرة إسرائيلية لشقة سكنية في منطقة النبعة بالضاحية الشمالية في بيروت، وهي المرة الأولى التي يجري فيها استهداف تلك المنطقة، مشيرا إلى أنه لا إعلان رسميا بشأن ضحايا الاستهداف.

وقال إن مسيّرة إسرائيلية أخرى كانت قد استهدفت سيارة في منطقة الجناح، عند تخوم ضاحية بيروت، مما أسفر عن مقتل شخص.

من جهتها، أفادت الوكالة الوطنية للإعلام الرسمية صباح اليوم الجمعة بمقتل لبنانية وإصابة زوجها بغارة إسرائيلية على منزلهما في بلدة عبا بمحافظة النبطية جنوبي لبنان.

كما أكدت الوكالة -في حدث منفصل- إصابة المسؤول في "الجماعة الإسلامية" بلبنان يوسف الداهوك، ومقتل نجليه بغارة إسرائيلية على شقة، بمنطقة بر الياس في البقاع الأوسط.

إخلاء عُشر لبنان

وأعلن جيش الاحتلال صباح الجمعة أنه دمّر جسر الزرارية على نهر الليطاني الذي كان يستخدم معبرا لحزب الله، في حين أنذر سكان أحياء عدة في الضاحية الجنوبية بالإخلاء فورا، وشملت الأحياء حارة حريك والغبيري والليلكي والحدث وبرج البراجنة وتحويطة الغدير والشياح.

وأمس الخميس، كان الجيش الإسرائيلي قد أنذر السكان بإخلاء جميع المناطق الواقعة جنوب نهر الزهراني (الذي يبلغ طوله نحو 25 كيلومترا ويمر عبر قضاءي النبطية وصيدا) والانتقال إلى شماله.

استهداف 7 تجمعات لجنود الاحتلال

في الإطار ذاته، أعلن حزب الله أنه نفذ 7 عمليات استهدفت تجمعات للجيش الإسرائيلي في بلدات لبنانية حدودية ومستوطنة منذ فجر الجمعة.

إعلان

وقال الحزب إن مقاتليه استهدفوا تجمعات لجنود الجيش الإسرائيلي في موقع المرج مقابل بلدة مركبا الحدودية، وقرب معتقل الخيام (جنوبي لبنان)، وفي الحي الجنوبي لمدينة الخيام، بالإضافة إلى "موقع مستحدث في تلة الحمامص جنوب مدينة الخيام"، وخلة العصافير بصليات صاروخية، إلى جانب استهداف تجمع للجنود في مستوطنة "كسارة كفر جلعادي" شمالي إسرائيل.

ومنذ الثاني من مارس/آذار الجاري، اتسعت رقعة الحرب إقليميا لتشمل لبنان الذي تعرَّض لموجات من الغارات، أسفرت حتى الآن عن 687 قتيلا بينهم 98 طفلا و52 امرأة، وذلك بعد أن بدأت إسرائيل والولايات المتحدة يوم 28 فبراير/شباط هجمات واسعة على إيران.