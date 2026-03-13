انفجارات بسماء طهران وإسرائيل تعلن إطلاق موجة جديدة من الهجمات

أفادت وسائل إعلام إيرانية بسماع دوي انفجارات ضخمة في العاصمة طهران اليوم الجمعة، تزامنًا مع تحليق مقاتلات في أجوائها. في المقابل، أعلن الجيش الإسرائيلي شنّ "موجة واسعة من الهجمات ضد البنية التحتية للنظام الإيراني الإرهابي في طهران".

من جانبها، ذكرت وكالة "مهر" الإيرانية أن الدفاعات الجوية تتصدى لأهداف جوية معادية في سماء العاصمة، مؤكدة سماع دوي انفجارات متتالية بمدينة كرج في محافظة البرز.

وأفادت وكالة الصحافة الفرنسية بتصاعد عمودين من الدخان الأسود فوق شرق المدينة وشمالها، رغم انخفاض مستوى الرؤية بسبب الأمطار.

وعقب الغارات، وجه الجيش الإسرائيلي إنذارات عاجلة لسكان مدينتي طهران وقزوين، تمهيدا لاستهداف بنى تحتية عسكرية، على حد قوله.

وخلال ليلة الجمعة دوت انفجارات في مدن الأهواز جنوبي البلاد، وأصفهان وكاشان في الوسط، وقم جنوب طهران، كما أفادت وسائل إعلام إيرانية بسماع انفجارات في مدينتي كرمانشاه وأراك غربي البلاد.

هجمات إسرائيلية

وفي وقت سابق من يوم الجمعة، قال بيان للجيش الإسرائيلي إن "سلاح الجو هاجم، خلال الساعات الأربع والعشرين الماضية، أكثر من 200 هدف في غرب إيران ووسطها".

وأضاف البيان أن الطائرات المقاتلة نفذت 20 ضربة واسعة النطاق، استهدفت "منصات لإطلاق صواريخ باليستية، وأنظمة دفاعية، ومواقع لإنتاج الأسلحة".

وأشار إلى أنه منذ بدء عمليته العسكرية في إيران استهدف "مجموعة واسعة من البنى التحتية التابعة للنظام الإيراني بهدف تقليص وتيرة إطلاق الصواريخ باتجاه أراضي دولة إسرائيل".

في سياق متصل، قال موقع والا الإسرائيلي إن "تقديرات الجيش الإسرائيلي تشير إلى مقتل أكثر من 6000 من عناصر الحرس الثوري الإيراني بينهم قادة كبار منذ بدء عملية زئير الأسد".

وأكد الموقع أن الجيش يواصل تركيز الضربات على الصناعات العسكرية الإيرانية في عدة مجالات، على حد قوله.

إعلان

ومنذ 28 فبراير/شباط تشن إسرائيل والولايات المتحدة حربا على إيران، تسببت في مقتل ما لا يقل عن 1332 شخصا، بينهم المرشد الأعلى علي خامنئي ومسؤولون أمنيون، إضافة إلى أكثر من 15 ألف جريح.

وترد طهران بإطلاق صواريخ ومسيَّرات باتجاه إسرائيل، مما أدى إلى مقتل ما لا يقل عن 14 شخصا وإصابة 2557، إضافة إلى هجمات أخرى قتلت ما لا يقل عن 7 عسكريين أمريكيين وأصابت 140.