الجيش الإسرائيلي يعلن إطلاق موجة جديدة من الهجمات على طهران

أفادت وسائل إعلام إيرانية بسماع دوي انفجارات ضخمة في العاصمة طهران، تزامناً مع تحليق مقاتلات في أجوائها. في المقابل، أعلن الجيش الإسرائيلي شنّ "موجة واسعة من الهجمات ضد البنية التحتية للنظام الإيراني الإرهابي في طهران".

من جانبها، ذكرت وكالة "مهر" الإيرانية أن الدفاعات الجوية تتصدى لأهداف جوية معادية في سماء العاصمة، مؤكدة سماع دوي انفجارات متتالية بمدينة كرج في محافظة البرز.

وأفادت وكالة الصحافة الفرنسية بتصاعد عمودين من الدخان الأسود فوق شرق المدينة وشمالها، رغم انخفاض مستوى الرؤية بسبب الأمطار.

وخلال ليل الخميس-الجمعة دوت انفجارات في مدن الأهواز جنوبي البلاد، وأصفهان وكاشان في الوسط، وقم جنوب طهران، كما أفادت وسائل إعلام إيرانية بسماع انفجارات في مدينتي كرمانشاه وأراك غربي البلاد.

وفي وقت سابق من يوم الجمعة، قال بيان للجيش الإسرائيلي إن "سلاح الجو هاجم، خلال الساعات الأربع والعشرين الماضية، أكثر من 200 هدف في غرب إيران ووسطها".

وأضاف البيان أن الطائرات المقاتلة نفذت 20 ضربة واسعة النطاق، استهدفت "منصات لإطلاق صواريخ باليستية، وأنظمة دفاعية، ومواقع لإنتاج الأسلحة".

ومنذ 28 فبراير/شباط تشن إسرائيل والولايات المتحدة حربا على إيران، تسببت في مقتل ما لا يقل عن 1332 شخصا، بينهم المرشد الأعلى علي خامنئي ومسؤولون أمنيون، إضافة إلى أكثر من 15 ألف جريح.

وترد طهران بإطلاق صواريخ ومسيَّرات باتجاه إسرائيل، ما أدى لمقتل ما لا يقل عن 14 شخصا وإصابة 2557، بالإضافة إلى هجمات أخرى قتلت ما لا يقل عن 7 عسكريين أمريكيين وأصابت 140.